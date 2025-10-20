聯合再生能源啟動營運轉型 張為策、姜暭先任執行長、事業總經理

聯合再生能源新任執行長張為策（左）與新任事業總經理姜暭先（右）。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕聯合再生能源（3576）今（20）日宣布最新高階經營團隊新佈局，正式啟動企業治理升級與營運轉型新階段，具備超過30年跨國與能源產業開發營運經驗的張為策即日起就任執行長，工研院再生能源策略專家姜暭先則出任事業總經理。

聯合再生能源董事長洪傳獻表示，此次布局是聯合再生能源面對全球能源轉型與市場結構調整時所採取的關鍵步驟，並藉此提升決策效率、強化跨域協作與內部治理，在激烈的市場競爭與政策環境中保持穩健成長。聯合再生能源將加速國際營運目標開拓，在既有研發製造、開發、維運、儲能與能源解決方案基礎上，更加速管理、開發的節奏和全面整合能力，持續朝Total Solution全方位能源解決方案供應商的目標邁進。

聯合再生指出，張為策擁有充分的再生能源產業歷練，具備豐富跨國經驗，大型專案開發與資源整合能力，更是資深國際型專業經理人，姜暭先長期深耕再生能源技術與政策推動，具備研發與政策推動的實務經驗，更深諳產業技術脈絡，而兩位經理人在國際市場拓展與在地深耕兩端的專長形成完美互補，有助於在開發動能與研發策略之間取得平衡，加速營運目標計畫的運轉。

