烤雞、垃圾袋都入列！Costco會員點名「7款商品」是省錢神隊友

〔財經頻道／綜合報導〕好市多（Costco）以商品種類繁多、物超所值聞名。外媒《Eat This, Not That》報導，今年經濟波動劇烈，許多人都感受到荷包吃緊，關稅影響等因素都讓消費者壓力倍增，此時，節省日常雜貨開銷是最好的選擇。報導指出，許多Costco自有品牌科克蘭產品的品質與知名品牌不相上下，價格卻便宜許多，以下7款Costco必買商品，是消費者們認為在這經濟環境下的省錢必備。

1.科克蘭牛奶

此款牛奶是許多家庭的必備品，美味又比超市便宜。一位消費者寫道「我認識的小孩都喜歡這款牛奶，比起其他品牌有機牛奶更受歡迎。」另一位消費者補充「我覺得Costco牛奶非常棒，總是新鮮。當然市面上有更好的牛奶，但新鮮度最重要。」

2.科克蘭廚房紙巾與衛生紙

所有科克蘭衛生紙和廚房紙巾都是高分商品，Costco絕不在品質上妥協，紙質柔軟又厚實。消費者們表示「衛生紙和廚房紙巾是我省錢的首選」、「這就是我辦會員卡的理由，其他商品只是額外福利。」另一位同意「他們的衛生紙和紙巾無人能敵，我們用完科克蘭衛生紙後買了其他品牌，完全不舒服，也太小了。」

3.科克蘭嬰兒奶粉

如果家中有嬰兒，不必浪費錢買知名品牌奶粉，因為科克蘭奶粉是由製藥公司代工生產。

4.烤雞

Costco的烤雞每隻5美元（約新台幣152元），是最知名的省錢商品之一。即使禽肉價格上漲、通膨飆升，Costco從未調漲售價。烤雞價格比生雞便宜，甚至不到其他商店的一半。

5.科克蘭尿布與濕紙巾

科克蘭尿布和濕紙巾可幫助節省上百甚至上千美元。一位消費者說「我現在給寶寶用這款尿布和濕紙巾，比其他品牌都好」、「我第二個寶寶也是，只買這款尿布和濕紙巾，漏尿情況很少。」一位消費者說「我當保姆10年多了，帶過的孩子都用科克蘭尿布和濕紙巾，濕紙巾對敏感或濕疹肌膚很友善，尿布也合身，可以長時間午睡不漏尿。」

6.科克蘭拉繩式垃圾袋

一位Reddit用戶說「這款垃圾袋是最佳科克蘭商品之一。」、「我來說一下！一箱用好久，從沒破過袋子，也幫我搬家無數次！」

7.科克蘭特級初榨橄欖油與奶油

烹飪油與奶油也是省錢必買。科克蘭特級初榨橄欖油CP值極高。消費者補充「品質優異，它不像許多看似可靠品牌是摻假的。」

