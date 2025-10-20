批新壽難履約 徐弘庭：竟動歪腦筋兜售變現

北士科T17、T18基地。（資料照）

〔記者董冠怡／台北報導〕針對北投士林科技園區T17、T18地上權，新光人壽傳出希望直接和輝達協商補償金，台北市議員徐弘庭今天表示，新壽即便都審過了也很難在2027年建造完成取得建物使照，尤其新新併後簽約主體變更，不用等到新壽提出展延二年，市府可能就會依約解約，質疑新壽明明無法履約，僅因輝達想要這二塊基地，便想動歪腦筋，將即將違約的權利出售變現，試圖操弄公權力，市府有責任示警企業投資人。

徐弘庭指出，基本上依合約規定，不可能轉移地上權，新壽卻想透過跟市府解約，跟輝達洽談補償金，市府如在新壽無法履約、即將違約的前提下，還去配合演出讓新壽從輝達身上賺錢，根本助紂為虐，所以不可能。

徐弘庭直言，新壽手持即將違約的權利，試圖在市場上兜售，要不是輝達真的很喜歡T17、T18，新壽賣得出去嗎？市府提出合意解約已是讓新壽「軟著陸」，結果新壽居然把權利拿出來賣，怎麼會有這種貪心的人？玩弄公權力還拖住國家發展的時間，喊話市府反守為攻，不要一直被牽著走。

