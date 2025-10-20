自由電子報
財經 > 證券產業

凱基人壽亞資高雄專區啟動 首月保費逾7000萬元

2025/10/20 16:51

凱基人壽10月初啟動「高雄亞資專區服務中心」。（業者提供）凱基人壽10月初啟動「高雄亞資專區服務中心」。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕凱基人壽深耕高資產客戶市場，10月初啟動 「高雄亞資專區服務中心」，為高資產客戶推出兼具壽險保障及財富累積、資產傳承的專屬商品，短短半個月，新契約保費即衝破7000萬元，進駐首月即傳捷報。

凱基人壽指出，此次針對高資產客戶推出的專屬商品「美鑽添壽美元利率變動型終身壽險-定期給付型」，繳費一次終身享有壽險保障，主要給付項目包含身故保險金或喪葬費用保險金、完全失能保險金、祝壽保險金、增值回饋分享金，除了壽險保障外，也可兼顧財富累積及資產傳承。

凱基人壽表示，已與多家進駐專區的銀行合作，提供保費融資服務，並將進一步攜手凱基銀行，推動保費及保單融資服務，結合凱基金控於財富管理領域的全方位優勢，強化資金運用彈性。透過「ONE KGI」整合策略，讓高資產客戶在保有資金彈性的同時，達成多元財務目標，後續更將持續推動差異化策略，提供高資產客戶精緻化保險顧問服務和多元商品選擇。

