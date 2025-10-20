明年全球十大最受歡迎旅遊地 日本、越南各有1島進前四名

2026年全球十大最受旅客歡迎的地點出爐，日本沖繩島排名第二。（取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕根據Expedia、Hotels.com和Vrbo的最新報告公布，2026年全球十大最受旅客歡迎的地點出爐，美國蒙大拿州大天空市被評為明年最熱門的旅遊目的地，日本沖繩島排名第二，越南富國島居第四名。

該報告根據去年全球2萬4000名旅客在Expedia上增加的航班和住宿搜尋量，列出了10個全球崛起的旅遊目的地。

美國大天空鎮位於落基山脈，距離黃石公園一小時車程，長期以來以世界一流的戶外休閒活動而聞名，冬季有滑雪和單板滑雪，夏季有徒步、山地自行車和漂流。

沖繩是日本南部亞熱帶氣候的群島，根據Expedia的搜索，它是2026年排名第二的熱門旅遊目的地。

近年來，由於日圓貶值和新冠疫情限制措施的解除，赴日旅遊激增，但京都等一些城市已推出所謂的旅遊稅，以緩解過度擁擠的局面。

同時，Expedia認可沖繩符合其「智慧旅行健康檢查」框架，符合世界旅行及旅遊理事會的原則，並因其努力提供文化和自然體驗，避免了全球許多主要城市常見的過度擁擠現象。

以下是未來一年最受旅客歡迎的十大熱門景點：

1. 美國蒙大拿州大天空市

2. 日本沖繩

3. 義大利撒丁島

4. 越南富國島

5. 法國薩瓦省

6. 美國佛羅裡達州沃爾頓堡灘

7. 加拿大尤克盧利特

8. 英國科茨沃爾德

9. 墨西哥聖米格爾德阿連德

10. 澳洲霍巴特

