永擎AI伺服器貢獻達八成 B300明年推升成長動能

〔記者方韋傑／台北報導〕和碩（4938）旗下板卡大廠華擎（3515）子公司、伺服器廠永擎科技（7711）預計11月掛牌上市，董事長許隆綸今天在業績發表會表示，公司在AI浪潮帶動下，今年上半營收已超越2024全年，其中AI伺服器產品貢獻達八成，展望2026年，推論應用與B300系列伺服器將成為主要成長動能。

許隆綸指出，永擎成立於2013年，起初以自有品牌主機板切入市場，逐步擴展至完整系統開發與客製化服務。現階段公司主要客戶涵蓋美國Tier 2雲端業者、歐系CSP及美系OEM廠，AI伺服器出貨量自2024年起快速放大，推升整體營收年增超過三倍。他強調：「AI市場仍在初期階段，我們會持續深耕硬體設計，滿足客戶在不同應用場景的需求。」

資深副總陳式仁進一步說明，AI伺服器需求仍「非常強勁」，尚未出現泡沫化跡象。過去幾年市場以模型訓練為主，現正轉向推論應用，許多原本採用傳統伺服器的客戶已開始導入AI平台進行概念驗證測試。他指出，AI運算將進入「多模態訓練」時代，未來模型需同時處理文字、語音與影像資料，「生成式AI、代理AI與機器人、自駕車等物理AI的需求，將推動伺服器進入更高功率與更高頻寬的新世代。」

永擎目前主要產品線包括通用型、邊緣型及AI高效能伺服器，涵蓋ATX、mini-ITX、半寬與長板等規格。公司自第三季起已開始出貨B200 HGX伺服器，並預計於第四季啟動B300小量生產，明年首季放量出貨。新一代AI伺服器架構將朝「雙寬機櫃」與「靈活主態」發展，以滿足大型模型的高密度配置需求，同時帶動散熱與電源模組升級。

面對激烈競爭與地緣風險挑戰，許隆綸指出，永擎採取委外生產策略，在台灣、中國與越南均設有合作夥伴，確保產能彈性與供應鏈穩定。「我們沒有自建工廠，但與合作代工夥伴配合多年，默契成熟，也能分散關稅風險。」

展望未來，公司看好AI推論市場將自2026年起顯著成長。根據產業預估，明年美系CSP資本支出仍將年增25%，隨著NVIDIA Rubin、AMD MI400及AWS、Google、Meta等自研ASIC晶片陸續量產，AI伺服器將進入新一輪升級周期。永擎目前已送樣RTX Pro 6000伺服器，作為傳統客戶跨入AI應用的敲門磚，預期將成為推論時代的關鍵布局。

許隆綸表示，永擎的發展策略是「以設計為核心、以彈性為優勢」，並持續提升產品能效與散熱效率，支援未來更高功率的AI運算平台，看好AI伺服器將是驅動未來數位經濟的關鍵基礎設施，永擎將致力於在AI浪潮裡站穩腳步，助力台灣在AI伺服器產業鏈中維持重要角色。

