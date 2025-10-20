集邦：雙十一買氣不如預期 電視面板跌價壓力再起

雙十一買氣不如預期，電視面板跌價壓力再起。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕市調機構TrendForce公布最新面板報價報告，儘管中國面板場執行產能調控，不過中國政府補貼政策進入尾聲，品牌客戶悲觀看待雙十一銷售，在整體需求明顯走弱下，電視面板跌價壓力再起。

TrendForce研究副總范博毓指出，進入10月後，觀察電視品牌客戶旺季備貨需求告一段落，整體採購動能開始出現下滑，加上十一促銷結果差強人意，在中國國補政策進入尾聲下，品牌客戶也較悲觀看待雙十一的促銷結果，整體需求明顯開始走弱。

范博毓說，雖然中國面板廠開始執行產能調控，但仍無法改變供需失衡的趨勢，預估10月份起電視面板價格承壓的風險將逐漸擴大。就目前觀察32吋與43吋仍可保持持平，但50吋、55吋預估下跌1美元，65吋與75吋下跌2美元。

顯示器面板進入10月需求也趨弱，僅有中國國內部分專案需求的釋放，稍稍支撐了一部分需求。面板廠為改善獲利率，依然不願多生產持續虧損的機種，因此面板價格的攻防多半多落在較高階的機種上，一般主流規格如FHD的機種在價格上預估仍是以維持穩定為主。就目前來看，10月份主流規格顯示器面板的價格走勢，預估仍將全面維持持平水準。

在筆電面板部分，范博毓觀察到NB面板需求除了少數品牌客戶仍有加單外，大多品牌客戶需求都是呈現修正趨勢，也因此在淡季期間，客戶加單反而成為議價的籌碼。

范指出，面板廠在淡季期間對於面板價格的態度較為軟化，為了持續保持與客戶的關係，的確有機會開始反映部分面板價格檯面上的下跌。就目前觀察10月份的NB面板價格趨勢，入門的低階TN機種因為價格較低，目前預估面板價格保持持平。IPS機種中，僅部分16:10機種面板價格維持持平，其他機種面板價格預估將下跌0.1美元。

