台股日股頻創新高 日股ETF受益人數直逼10萬年增25％

〔記者李靚慧／台北報導〕台股今（20）日在台積電領軍下，以2萬7688點收盤再創歷史新高；日股也不落人後，日經指數尾盤大1603點，突破4萬9000點大關，根據投信業者統計，目前台灣掛牌的８檔日股ETF，總受益人已逼近10萬人，今年以來增幅25%，台灣投資人的資金已隨著台積電赴熊本設廠，開始湧入日股。

目前在台掛牌的日股原型ETF共有8檔，包括中信、復華、台新、野村、富邦、元大與國泰等投信業者，以富邦投信2015年發行的富邦日本（00645）追蹤東證指數最早掛牌，近2年復華、台新、中信與野村投信陸續加入戰局。

觀察各日股ETF的績效，今年以來報酬率全數為正，其中又以中信日本半導體（00954）、台新日本半導體（00951）績效逾3成表現最佳；此外，股神巴菲特青睞的日本商社，今年以來股價也持續創高，帶動中信日本商社（00955）績效逾2成；追蹤日經225指數的國泰日經225（00657）、元大日經225（00661）績效也都逾2成。

受惠於日股今年以來迭創新高，似乎已走出「失落30年」，ETF績效亮眼，也吸引投資人持續投入。從受益人數來看，受巴菲特旗下波克夏持續增持日本五大商社股票鼓舞，投資人也積極投入外資青睞、低估值投資潛力大，以及股東權益報酬率（ROE）高等三大00955，今年以來受益人數增幅逾4倍，來到2萬5000餘人，帶動今年日股ETF受益人數從近8萬人直逼近10萬人、年增近25%。

法人認為，自民黨總裁高市早苗可望成為日本首位女首相，而她被視為安倍經濟學的繼承者，投資人對其主張財政擴張、貨幣寬鬆路線的經濟政策抱有期待，有望持續推升日股。至於受外資青睞的日本五大商社，受惠於低估值投資潛力大、股東權益報酬率（ROE）高等優勢，深耕能源、金屬與糧食等傳統領域，亦積極布局新能源、AI、再生能源等新興產業。在日股基本面持續改善、高市政府貨幣政策偏向量化寬鬆，外國資金持續湧入，與日本政府推動半導體等科技產業振興政策，可望進一步提供日股支撐。

