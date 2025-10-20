嘉實11月中下旬掛牌上櫃 今明年營運拚續創高

嘉實將在11月中下旬掛牌上櫃。圖為董事長徐文伯。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕金融資訊服務商嘉實（3158）深耕券商客戶及其自有股市看盤軟體「XQ全球贏家」，將於11月中下旬掛牌上櫃。董事長徐文伯指出，嘉實已達到連續20年營收成長、連續18年每股稅後盈餘（EPS）2元以上成績，今明年營運將持續向上；其AI服務也將在年底導入券商客戶。

嘉實鎖定證券金融服務領域，以金融資訊整合服務、以及自有平台「XQ全球贏家」為主要營運核心，目前合作AP及Web券商達28家、涵蓋國內券商的90%以上，成為嘉實穩健成長的基石。

嘉實指出，其金融資訊整合服務的市佔率高達9成，PC版下單軟體市佔率超過8成，基金資訊市佔率更超過9成，顯示其在國內金融機構中已建立高度黏著度；去年也推出量化積木「No Code」量化交易平台、「Trading idea」的投資訊息串流平台，持續擴大服務面向。

徐文伯指出，因業務涵蓋國內幾乎所有券商，為追求營運進一步成長，已經切入AI軟體應用商機，以嘉實子公司精實財經媒體的原生內容為資料，開發出「XQ GPT」，協助投資人解答理財投資疑問，預計今年底導入第一家券商，將成未來成長動能。

在市場趨勢上，嘉實積極拓展行動端服務，與券商合作APP，其產品具備高度客製化能力，支援多市場商品並可內嵌量化交易工具，順應大型券商自建APP的潮流，仍具發展空間；亦持續優化「XQ全球贏家」，規劃導入AI驅動功能並重塑操作介面，提升使用者體驗，並鎖定專業投資人對量化交易需求的成長。

展望未來，嘉實表示，將持續深化程式交易平台與量化交易等2大核心技術，以AI技術與跨境布局為發展雙引擎、在行動App上推出更多創新的服務，並計畫透過SysJust日本子公司打造國際版「XQ全球贏家」，切入全球華人美股交易市場，推出跨市場、多商品的交易平台。

