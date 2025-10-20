大同第二代EV動力系統 獲創奕能源電巴訂單

大同開發的第二代電動車動力系統取得電巴大廠訂單。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕家電與機電大廠大同（2371）今日指出，其投入電動車（EV）動力系統開發，推出第一套國人自主研發的250kW級直驅式電巴馬達及驅動器動力系統，已於多部公車穩定運轉；第二代新版250kW動力系統也順利與電巴大廠創奕能源簽訂合約，預計出貨量有望達500套。

大同指出，相關產品持續與車廠配合、期望達到國產化目標，此次合作的創奕能源是國內大型巴士領導車廠，在電動巴士整車、電池整合有深厚經驗，雙方合作將逐步從技術匹配驗證走向量產落地，有助於提升國內電動巴士供應鏈自主性，也響應政府DMIT及關鍵零組件國產化政策。

大同也表示，相較第一代產品，第二代新版250kW 動力系統，在扭力、效率、功率密度等性能均有所提升，也通過相關性能驗證，也獲得IATF16949 汽車業品質管理系統符合性證書，同時亦是國內首家取得ISO 26262車用電子功能安全流程驗證的馬達暨驅動器廠商，彰顯其由開發生產到管理的實力優勢。

創奕能源則是在取得電巴國產化車廠資格後，受到運輸業者肯定，業績蓬勃發展，其新埔廠智能科技產業園區即將動工，將成為後續需求持續看漲之強大生產後盾，未來雙方將持續合作為國產電動運輸產業提供優質動力。

