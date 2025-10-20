研調：VR、MR精進顯示技術 OLEDoS滲透率將過半

Apple（蘋果）近期捲土重來，透過升級版Vision Pro繼續在OLEDoS顯示面板的基礎上挑戰VR、MR產品。（法新社檔案照）

〔記者方韋傑／台北報導〕Apple（蘋果）近期捲土重來，透過升級旗下版Vision Pro繼續在OLEDoS顯示面板的基礎上挑戰VR、MR產品，並更加著重於提升運算效能與改善配重問題。市調機構集邦（TrendForce）最新報告指出，OLEDoS作為中高階VR、MR裝置的顯示技術，正迎來供應鏈與應用端的雙重突破，預估滲透率將於2030年迅速提升至58%。

集邦表示，由於Meta、Apple、Sony（索尼）等國際品牌出貨表現不如預期，因此估計2025年全球VR（虛擬實境）、MR（混合實境）產品出貨量將回落至560萬台。儘管VR、MR頭戴式裝置短期遭遇發展挑戰，長期而言，受惠於主要品牌雙重布局軟體與硬體升級，預估2030年全球出貨量將達到1,440萬台。

集邦提到，顯示技術是VR、MR產品定價的關鍵，因此高性價比（CP值）的LCD仍是近年的主流選擇。然而，隨著中國供應商擴大布局OLEDoS產線，以及國際品牌積極運用OLEDoS實現VR裝置的高解析畫質與輕薄化目標，OLEDoS技術滲透率可望於未來幾年明顯提升。

從OLEDoS供應鏈角度來看，集邦指出，除了Sony外，中國業者如Seeya（矽亞）、BOE（京東方）、Sidtek（矽典）等10多家公司也積極建置12吋產線。隨著製程技術良率持續改善，可望有效推動OLEDoS生產成本下降。應用端方面，Apple與Samsung（三星）皆著重透過應用平台以及生成式AI，提供更好的軟體使用體驗。

以Apple為例，其升級版Vision Pro將採用新一代M5晶片以增強運算能力，提升續航力並加快AI及應用程式的運行速度；Samsung則與Google（谷歌）、Qualcomm（高通）聯手，推出搭載4K OLEDoS顯示屏的Galaxy XR，利用Android XR平台支援手機與平板應用，更全面整合生態系。

此外，集邦也察覺Meta在強化自家生態系的同時，計劃採用0.9吋OLEDoS搭配Pancake（摺疊）光學架構的組合，以突破現有產品形態限制，滿足VR、MR的輕薄化需求。集邦預期，在成本與技術雙重優化下，OLEDoS有望從中高階市場逐步向主流市場滲透，成為推動VR/MR產業轉型升級的重要驅動力。

