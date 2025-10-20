記憶體熱延燒 華邦電、力積電、南亞科名列台股成交量前三名

華邦電董事長焦佑鈞。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕AI需求帶動記憶體漲價、缺貨的利多題材續延燒，記憶體族群再度成為盤面主流，華邦電（2344）、力積電（6770）、南亞科（2408）皆價量齊揚，分別以57.7萬張、24.5萬張、21.5萬張名列台股成交量前三名，總成交量逾百萬張；旺宏（2337）、華東（8110）飆漲停作收，品安（8088）盤中也拉漲停；記憶體模組廠宇瞻（8271）因「處置期」被關，今股價走跌，創見（2451）、威剛（3260）也因漲多而呈現回檔或小漲。

目前業界已形成共識，AI帶動DRAM市場結構性改變，因全球三大DRAM製造商陸續轉進可生產AI相關的高頻寬記憶體、DDR5，停止生產DDR4，大廠一旦轉到先進製程，幾乎「回不來」生產DDR4市場，使得DDR4供應量驟減，預期到明年都將出現供應缺口，帶動價漲、缺貨，全球能穩定供應DDR4的廠商，僅剩華邦電與南亞科，南亞科尤其產能過半，市場看好營運有轉機，使得兩擋個股近期成交量居高不下，華邦電今股價收46.35元漲幅逾5%，南亞科收107元，上漲3元。力積電也因代工利基型記憶體，將有助帶動營運好轉，今股價攻破30元，收30.3元、上漲0.8元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法