葉俊顯立院首秀 談半導體供應鏈赴美投資：是複製不是外移

國發會主委葉俊顯。（記者吳欣恬翻攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國發會主委葉俊顯今首次到立院進行業務報告。他表示，將透過AI新十大建設在2040年創造15兆元以上產值與50萬個高薪就業機會，讓台灣AI實力成為全球排名前5。他也提到，半導體赴美投資，是將供應鏈複製過去，不擔心產業外移。

有立委提到，美國錫安銀行（Zions Bancorporation）和西部聯盟銀行（Western Alliance Bancorp）在10月16日爆發信貸危機，立委擔心演變成系統性風險，加上市場不少對於AI泡沫化的示警，擔心當初網路泡沫化的情況重演。

葉俊顯回應，這次AI發展與網路.com不同，當時股價飆漲，但網路應用的終端消費並不熱絡、沒有太多終端產品；當前的AI發展，從雲端得資料中心、算力中心落實到終端，但終端應用已經大量運用到電腦、手機與產業上，AI應用和產業獲利持續成長中，不至於衍伸成金融危機。他也提到，台灣在AI基礎建設中，硬體方面表現很好，但軟體就比較缺乏。

日前副總統蕭美琴接受外媒專訪時透露，台灣半導體產業的生態系、從供應商到設計商，乃至其他晶片製造公司都將在美國進行投資，立委也擔心是否會發生人才甚至產業外移的情況。

葉俊顯分析，美國1980年代進入全球化時代時，是將製造業切一塊到東南亞，但台灣是將供應鏈複製過去，而非切過去，所以性質上會有很大的差異性。

他提到，哈佛商業評論2009年的一篇文章指出，在整個供應鏈重組的過程當中，保留一些製造，尤其是先進、且關鍵的製造在本土的話，其實對於本土的那個創新其實有很大的幫助。

葉俊顯也指出，他有朋友在台積電工作，但都沒有想去美國生活，覺得還是台灣比較好。所以他認為台積電扮演的角色是在幫美國建構自己本土的人才，或是替全世界在台灣培育各國所需要的半導體人才。

