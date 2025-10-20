獨家》法院判泰山董事改選無效 龍邦急召集股東臨時會改選補救

龍邦（2514）112年召集的泰山股東臨時會改選董事，未依企業併購法第27條第14項規定向金管會申報，爆「幽靈灌票約5400萬權」，遭最高法院民事判決敗訴，龍邦緊急將於12月10召集泰山股東臨時會全改選董事補救。（資料照）

〔記者楊雅民／台北報導〕老牌食品廠泰山（1218）去年5月剛全面改選董事，大股東龍邦（2514）董事席次全拿，至今也無任1董事請辭，但上週突然公告大股東龍邦（2514）、保勝投資共計2人，依公司法第173條之1規定，將於12月10自行召集泰山114年第一次股東臨時會，全面改選董事9席（含獨立董事3席）案，引發市場一片問號？

本報調查，原來是泰山前董事長詹景超代表的景勛投資對去年6月5日智慧財產及商業法院判決提起上訴，請求撤銷112年5月31日泰山股東臨時會決議，最高法院民事判決「原判決廢棄，發回智慧財產及商業法院」，龍邦敗訴。

請繼續往下閱讀...

景勛投資主張泰山112年5月31日召開的股東臨時會由龍邦等7名股東自行召集，但開會通知及議事手冊，均未揭露龍邦以外股東身分，違反公司法第173條之1第1項規定。

且龍邦與子公司保勝投資欲爭取經營權，基於併購目的，當時持有泰山49.09％股份，卻未依企業併購法第27條第14項規定，向金管會申報，其逾10％股份部分無表決權，但股東會卻將該股份計入表決權數，「幽靈灌票約5400萬權」，違反公司法第198條第1項規定。

龍邦10月13日趕緊依證交法第43條之1第1項取得股份公告，龍邦持有泰山股份已達50.49%（含利用他人名義保勝投資+東華持有的12.14%），取得股份的目的為併購而取得。

龍邦指出，為求泰山公司內部營運之穩定及對外交易秩序保障，並鞏固龍邦於泰山的經營權，擬與保勝投資共同推動召集泰山股東臨時會全面改選董事，並擬自行或支持他人當選該公司董事（含獨立董事）。

法界人士認為，最高法院民事判決龍邦112年5月31日自行召集的泰山股東臨時會決議敗訴，代表泰山目前的董事會是「有瑕疵」的董事會。

這次泰山公告由大股東龍邦和保勝投資共計2人，依公司法第173條之1規定自行召集泰山股東臨時會，而不是用有瑕症的泰山現任董事會召集股東臨時會改選董事，等於是一次把瑕疵抹平，形容龍邦是「先上車後補票」！

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法