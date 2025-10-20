7旬婦因兒子「1句話」被掏空退休金 存款歸零才醒悟 : 父母不該做「這件事」

從「只是幫一下」到「被掏空退休金」，日本7旬婦人稱，再也不能相信兒子了。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕「父母寄錢給孩子」聽起來或許有點奇怪，但在現在的日本，這樣的情況其實越來越多。日媒指出，日本許多中年子女因工作不穩定、薪水偏低，導致生活陷入困難，得靠拿年金生活的父母接濟。但當援助變成長期習慣時，父母的存款老本恐會被一點一滴的掏空。

日媒指出，現年70多歲的高橋澄子，住在東京的一間老社區公寓裡，每月靠12萬日圓（約新台幣2.4萬元）年金過生活，但3年前接到45歲兒子陽介的「1通電話」，開啟了每月4萬日圓（約新台幣8124元）的暫時金援日子，但直到她的存款歸零時才醒悟，「相信一個人跟被一個人依賴是不一樣的」，直言「再也不能完全相信兒子了」，這是她花了3年才學到的事。

據了解，離婚的陽介一直靠派遣或短期工維生，每月收入大概15萬日圓（約新台幣3.04萬元）。沒想到，半年的援助變成1年，之後又變成兩年。只要兒子又開口，「再撐一下就好」。高橋又開始更節省，將外食全停、隨手關電燈、甚至最後動用了存款。

高橋表示，自己經濟也不寬裕，但想幫兒子重新站起來。原本以為半年就好；此外，心裡一直告訴自己，「母親嘛，忍一下沒關係」。直到有一天，她打開銀行寄來的對帳單時，整個人僵住了，怎麼帳戶只剩下10萬日圓（約新台幣2.03萬元）。

單據上顯示，除了她每月的4萬日圓匯款，還有電費、瓦斯費等扣款，加上幾筆莫名的5萬日圓（約新台幣1萬元）、7萬日圓（約新台幣1.4萬元）的提款紀錄。高橋詢問兒子，卻只得到淡淡一句：「我有需要啦。」再多問就沉默。那一刻，高橋心裡一沉，原來自己信任的兒子，也可能在利用她。

到了第3年，高橋的存款正式歸零。她表示，當看到存摺單據那刻時才醒悟，自己再也沒本錢去援助兒子了。但當她告訴兒子要停止匯錢時，對方卻冷冷地回答，那我是不是得去申請生活保護（日本的社會救助）。

事實上，日本的生活保護制度在審核時，會先詢問直系親屬是否有援助能力。雖然這只是「努力義務」，並非法律強制，但很多父母就是因為「不好意思拒絕」，導致自己被拖下水。後來，高橋向市政府的社會福祉協議會諮詢，負責人告訴她，如果家計入不敷出，完全可以停止援助。

最後，高橋終於下定決心，正式通知兒子不再寄錢，儘管陽介對此很生氣，但由於經濟已經到了極限，如果沒有狠下心，現在可能連她也得靠「救濟金」過日子。對此，高橋指出，「我再也不能完全相信我的兒子了，因為「相信一個人跟被一個人依賴是不一樣的，這是花了3年才學到的事。

日本親子專家指出，父母想幫孩子是天性，但有時過度幫忙，反而讓孩子失去成長的機會。因此，畫清界線、設定支援上限不代表冷血，而是保護彼此的關係。有時，要守住親情，反而得從停止援助開始。

如今，兒子陽介開始透過地方政府的就業支援系統打零工，雖然與高橋的母子關係依舊緊張，但至少重新有了聯繫。

