台中國際會展中心21日首展登場 議員關切「準備好了嗎」

台中會展中心開展在即，議員林碧秀幫業界反映心聲。（記者蘇孟娟攝）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕費時20多年打造的台中國際會展中心，首波試營運訂明（21日）起到23日推出五金工具博覽會及五金工業展，台中市多名議員今在議會質疑周邊交通、住宿配套不足，未來正式營運如何撐住相關需求，3年前就要求加速開發附近經貿6、經貿8，如今不見相關進度，「台中準備好了嗎」；經發局長張峯源指出，配合首展營運單位已有跟台中20家旅宿業談契約，住宿量能無虞，至於經貿6、經貿8規劃興建旅館及百貨等，相關招商預計10月27日決標。

市議員劉士州指出，會展中心明年起試營運開展，明年起正式另推4檔展出，但近來有人反映明天開展在即，現場卻如同工地一樣，憂辦展品質。

台中國際會展中心將試營運。（市府提供）

市議員謝家宜指出，會展中心延宕多年，業界終於要開幕，但交通不便，轉乘到最近的捷運站還要至少再花10分鐘才能到會展中心，且周邊也沒有旅館，住宿量能令人擔心，未來正常開展，如何符合需求，令人擔憂；議員陳淑華另指出，早在3年前就提醒會展中心附近須提供住宿及消費需求等，明天試營運在台，但包括經貿6、經貿8開發案迄今沒有動靜。

陳淑華另指出，之前台中市長盧秀燕提出助產業升級推「前店後廠自由港」，結果政見跳票，台中幫助產業不能光靠會展中心，如何實質協助產業升級更應受重視，會展中心工程延宕了3年，如何幫產業升級也毫無作為。

市議員林碧秀則關心，台中會展中心營運後，應提供廠商租金及住宿優惠，更要協助加強提供招商行銷預算，助產業因應關稅衝擊。

張峯源指出，外貿協會已有跟台中市20旅宿業合作，並有接駁車前往會展中心，交通局也有規劃交通接駁直達，另開展初期提供租金7折優惠，另也補業者國內外參展費；至於週邊規劃興建旅館及百貨等，經貿6、經貿8招商案預計10月27日決標。

台中會展中心將試營運，議員關切台中準備好了嗎。（記者蘇孟娟攝）

