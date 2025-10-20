新壽傳想跟輝達直接談補償金 游淑慧：先例一開 市府恐淪敲詐國際企業的協力者

游淑慧表示，新壽傳出願與市府合意解約，不向市府提出解約補償金，希望市府同意其直接和輝達協商補償金，好似在跟市府及議會喊話「不用你們出錢，但也不要妨礙我發財，我自己想辦法從輝達那裡拿錢」。（資料照）

〔記者董冠怡／台北報導〕輝達總部落腳何處懸而未定，爭議持續延燒，外傳新壽表示願意跟市府合意解約，但是補償金要跟輝達直接談，對此，台北市議員游淑慧說，此舉等同是要市府背書這場交易，倘若先例一開，傳到國際去，台北市政府會變成什麼角色了？敲詐國際企業的協力者？建議市府仍依約而行。

游淑慧表示，新壽傳出願與市府合意解約，不向市府提出解約補償金，希望市府同意其直接和輝達協商補償金，好似在跟市府及議會喊話「不用你們出錢，但也不要妨礙我發財，我自己想辦法從輝達那裡拿錢」。聽起來也不是不行，都由輝達買單、公務員無責，一手如意算盤。只是若演變成台灣企業拿著政府土地，跑去跟國外企業要錢，夠尷尬的，新壽的依據在哪？

游淑慧指出，輝達要的是土地開發的權利，但這個權利新壽賣不了，賣不了的東西怎麼拿錢？土地開發的權利在市府，所以輝達也只想直接跟市府打交道，開發的權利金當然就是交給市府，怎麼讓輝達「一頭牛被剝兩次皮？」新壽希望市府同意讓其直接跟輝達談補償金，等同要市府背書這場交易。

她質疑，倘若新壽獅子大開口，輝達又因時效和土地，迫於無奈同意支付鉅款，「這樣的案例一發生，傳到國際去，台北市政府會變成什麼角色了？敲詐國際企業的協力者？」建議市府幫裡不幫親、依約不私了。

