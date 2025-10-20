焦點股》旺宏：傳任天堂追單 盤中飆漲停

傳任天堂追單，旺宏盤中飆漲停。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕市場傳出，日本遊戲機大廠任天堂已對供應商追加訂單，記憶體廠旺宏（2337）有望受惠，加上記憶體漲價，激勵旺宏盤中飆達29.4元漲停，上漲2.65元，截至12點35分，成交量達11.75萬張。

市場傳出，任天堂已要求供應商在明年3月底前，生產多達2,500萬台Switch 2遊戲機，將創該公司遊戲機上市首年的銷售紀錄，市場預期供應ROM記憶體的旺宏有望受惠。

記憶體漲價、需求回溫，旺宏自結9月營收為新台幣29.03億元，月增13.5%、年增9.4%，呈現雙增，並創29個月以來的新高；第三季營收為82.14億元，季增20.81 ％，創11季以來單季新高；累計前三季營收為211.51億元，年增5.9%。

旺宏今年第二季稅後淨損12.76億元，季增46%，每股稅後虧損0.69元，上半年累計每股稅後虧損1.16元。公司已公告8月稅前虧損3.83億元，稅後虧損3.45億元，每股虧損0.19元。儘管大環境變數仍多，旺宏上季法說會釋出期望今年將努力「轉虧為盈」。該公司將於本月29日舉行法說會，屆時將公布第三季財報與展望第四季營運。

