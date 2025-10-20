預售屋買氣陷窒息量 新竹連續4個月單月賣不到100戶

受央行信用管制、房貸荒等影響，預售屋買氣早早進入冷凍庫。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕受央行信用管制、房貸荒等影響，預售屋買氣早早進入冷凍庫，尤其新竹縣市5至8月、已連續4個月單月預售屋揭露件數低於100件，甚至今年1至8月合計連1千件都賣不到、僅賣990件，年減幅高達84.46%。

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，雖然房貸荒對預售屋影響有限，但因民眾擔憂貸不到的情況延續一段時間，房貸資金斷鏈隱憂直接衝擊民眾購屋信心，今年以來，預售屋買氣已進入窒息量狀態。不過，每個縣市預售屋價量表現不一，新竹縣市買氣雖嚴重衰退，但因新建案供給量也銳減，賣壓還不至於失控，但高雄因新建案供給量仍大，供需失衡壓力已逼迫部分建商降價。

根據內政部預售屋實價揭露資訊，今年1至8月全台預售屋揭露件數約2.85萬件，對比去年同期的10.62萬件，直接蒸發7.77萬件、年減幅逾73%，進一步觀察六都今年前8月預售屋揭露件數，只有新北市、台中市累積揭露件數為4千件起跳、其中新北市則超過6千件，其它四都則均不到2600件，而新竹縣市、台南市更不到2千件，尤其新竹縣市連1千件都不到。

前8月全台預售屋只賣掉2.85萬件 年減逾73%

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，預售屋市場過去不受央行限貸管制所影響，再加上用高槓桿方式操作低基期地區房價，配合各類產業、公共建設投資，幾乎無往不利，也拉動整體市場的預期心理。但「平均地權條例」修正案的禁止轉售規定之後，等於讓買盤萎縮到只剩剛性需求，進一步衍生量先價行的價格修正期待，又回頭壓抑進場意願，加以大量交屋潮衍生的房貸需求、供過於求現象，以及持續不間斷地推案進程，都迫使交易量出現墜崖式下滑。結構性的修正壓力已非終端的房貸政策鬆綁可解。＃

