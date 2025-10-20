67歲男省吃儉用存1647萬養老 卻因「1心態」讓他退休2年超後悔

日媒以真實案例，若只把「存錢」變成人生目標，可能喪失真正的生活樂趣。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕「錢用完會很可怕，為了老後退休必須存下來」，這是許多人的想法。日本一名67歲男子用一生的時間遵循這個原則，靠節儉存下約8200萬日圓（約新台幣1647萬元）資產、與妻子過著月領24萬日圓（約新台幣4.8萬元）年金的退休生活。然而，他因為長年心中抱持著「害怕錢不夠用」的心態，在退休之後節儉習慣仍難以改變，最終即便有錢，也因身體健康因素無法花，讓他相當後悔。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，田村正彦先生（化名）去年從服務40年的公司退休，手上資產約8200萬日圓（含退休金），與妻子雅代2人過著月領24萬日圓的年金生活，對許多仍為生活苦惱的長者而言，他的晚年算是令人羨慕的。然而，正彦卻無奈地笑著說「其實不需要存到這麼多錢。錢有了，但已經沒力氣去使用了。」

正彦之所以養成存錢習慣，與童年經歷密不可分。他父親是中小企業業務，經常被裁員又換工作，收入不穩定；母親則經常嘆氣說「這個月又赤字了。」他說「我從小看著母親對錢包抓頭痛苦，對於錢會用完有極度恐懼。」高中起他靠上夜班打工賺錢，甚至大學選擇公立學校，自己支付學費和生活費，完全不依賴家裡，這逐漸造就他的極端存錢習慣。

工作後，正彦依舊維持節儉生活，租住低價木造公寓，白天吃飯糰、晚上自己煮飯，幾乎不參加同事聚會。結婚後，夫妻約定孩子教育費不計較，其他家計由正彦管理。雅代曾抱怨「回憶是要花點錢換的啊，他只會存錢，生活哪裡有樂趣？」

65歲退休時，正彦資產累積至約8200萬日圓。原以為可以自由支配，但多年養成的節儉習慣難以改變。與妻子規劃退休旅行時，總覺得「太貴」，季節就這樣流逝。不幸的是，退休後正彦的腰痛惡化，長途移動困難，止痛藥副作用影響胃口和精神。他才驚覺「退休後才明白，為老後存錢，把人生先擱著，結果什麼都沒留下。」

最終，正彦開始將錢用於妻子想做的事，兩人與朋友旅行、聚餐，享受生活。雅代笑說「現在最幸福。」正彦反思，「長照醫療費可能會花掉一部分，但最後房子和錢都會留給兒子。我希望告訴他不要只存錢，要趁健康時和家人好好花。」

專家提醒，老後資金固然重要，但若存錢變成人生目標，可能喪失真正的生活樂趣。健康、體力有限，將錢用於創造回憶和經驗，才是「存錢的真正意義」。

