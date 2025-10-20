股匯雙漲！新台幣升值6.7分 暫收30.619元

股匯雙漲！新台幣量縮升值6.7分，暫收30.619元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台股登高帶動新台幣兌美元匯率走升，早盤最高觸及30.61元，勁揚7.6分，中午暫時收在30.619元、升值6.7分，台北外匯經紀公司成交量僅4.28億美元。

上週五美國總統川普表示「川習會」將如期於月底登場，美中緊張關係有望緩和，加上台積電重振雄風，台股今早大漲逾300點，大盤指數再創歷史紀錄，外資熱錢匯入也推升新台幣匯價由貶翻升。

新台幣上週大貶1.41角，週一以30.66元、升值2.6分開出後雖一度貶至30.7元，但隨台股衝高，迅速回到30.6元價位，最高觸及30.61元，惟市場觀望氣氛濃厚，交投偏冷。

美中貿易議題仍是本週市場焦點。此外，自美國政府於10月1日起關門以來，多項重要統計資料被迫延遲，不過美方計劃於本週公布9月的消費者物價指數（CPI），這項數據於聯邦公開委員會（FOMC）10月底會議前公布，引發投資人關切，擔心通膨若升溫可能影響市場對於Fed 10月降息預期。

目前市場普遍預期，聯準會本月將會再降息1碼，由於多位Fed理事支持降息，美元指數上周一度貶至98.03，但因美中貿易情勢仍有諸多不確定性，美元指數目前在98.4附近震盪，主要亞幣升貶互見。

