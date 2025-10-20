為敗訴做準備 ? WSJ揭 : 川普政府正「悄悄放寬」多項關稅

美媒報導，川普政府正在悄悄降低部分關稅，並將重點轉移到「232條款」國家安全關稅。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普政府關稅被控違憲案，美國最高法院訂11月5日開言詞辯論庭。對此，川普於15日表示，他打算親赴法庭旁聽，強調本案對於捍衛美國就業及嚇阻海外戰事的重要性。

不過，《華爾街日報》卻報導，川普政府正在悄悄放寬支撐其標誌性經濟政策的部分關稅，稱對等關稅不適用於數十種不同的產品，同時正在考慮取消一些非美國生產的產品的關稅，被視為「為可能的敗訴提前布局」。

川普表示，若與其他國家達成新的貿易協定，將進一步放寬對農產品與飛機零組件等數百種商品的關稅限制，顯示美國政府正積極應對潛在法律風險。

據報導，川普在上個月公布名為「附件二」的清單，宣布豁免黃金、LED 燈、部分礦物、化學品與金屬產品的進口關稅。並同時預告，未來將發布更多豁免措施。至於「附件三」則列出數百種可能在雙邊貿易協定中獲得零關稅待遇的商品。

根據川普簽署的行政令，「附件三」主要針對美國境內無法種植、開採或自然生產的產品，包括特定農產品、飛機與其零組件，以及用於製藥的非專利原料等。

根據行政令規定，川普授權美國商務部與貿易代表辦公室可自行批准關稅豁免，無需再經川普簽署。對此，一名白宮官員表示，此舉將簡化行政流程，讓政府能更靈活地落實已宣布或正在洽談的多項貿易協定。

熟悉白宮決策的消息人士指出，川普政府內部正逐漸形成共識，認為應降低對非美國生產商品的關稅。

前白宮國際經濟事務副助理艾森斯塔特（Everett Eissenstat）表示，這一觀點是隨著政策演變與經濟環境變化逐步形成的，「如今這樣的共識確實存在」。

消息人士進一步透露，川普近期頻繁推出關稅豁免政策，其實是為法律風險做「對沖」。若最高法院最終裁定政府敗訴，川普政府可能必須退還先前徵收的大部分關稅。

《華爾街日報》分析指出，與川普上任初期的強硬立場相比，目前的關稅政策已明顯轉為溫和。

美國商務部長盧特尼克（Lutnick）過去曾堅稱「對等關稅沒有任何例外」，但在 7 月底的電視訪問中其態度軟化，改口表示「若某種產品美國不生產，則可零關稅進口」。

美國多個行業也呼籲政府進一步擴大關稅豁免範圍。美國消費者品牌協會（Consumer Brands Association）已致信白宮，要求豁免咖啡、燕麥、可可、香料、熱帶水果與罐頭用鍍錫鋼等商品。這些商品多已被納入「附件三」，未來有望在新貿易協定中獲得零關稅待遇。

川普重返白宮後，多次援引《國際緊急經濟權力法》繞過國會，直接頒布行政令實施關稅政策，但美國國際貿易法院於 5 月裁定此舉違法。

川普政府上訴至聯邦巡迴法院後仍敗訴，最終決定上訴至美國最高法院。川普15日表示，他可能親自前往最高法院旁聽辯論，全程關注案件進展。

《華爾街日報》指出，川普政府正將重點從互惠關稅轉移到「232條款」國家安全關稅，從法律上來看，這些關稅的依據更加牢固。

