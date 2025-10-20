保健品、巧克力上榜！好市多5種隱藏版省錢好物1次看。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕好市多（Costco）可說是許多華人的老朋友，從節慶採購到日常用品，幾乎天天與它打交道，不過，即便是熟門熟路的會員，也可能錯過一些隱藏版省錢好物，根據AOL等網站整理，Kirkland保健品與藥品、季節限定組合商品如巧克力禮盒等5商品，經常被會員忽略。

世界日報實際前往蒙特利公園市的好市多實地探訪，一一揭開這些「被低估的好康」。

1.家電商品含送貨與舊機回收服務

根據AOL報導，Costco購物達人Melanie Musson指出，許多消費者不知道，在好市多購買大型家電，不僅價格優惠，還包含「送貨到家」與「免費回收舊家電」服務。

Musson表示：「處理舊家電其實非常麻煩，Costco幫你一起搞定，省時又省力。」此外，好市多大型家電享有兩年延長保固與免費技術支援，保障比一般通路更完善。不過須留意，根據官方規定，大型家電的退貨，必須在收到商品後90天內提出申請。

2.Kirkland保健品與藥品 長期使用最划算

鼻子發癢、打噴嚏卻不是感冒？MySavings.com消費理財專家Melissa Cid建議，可試試好市多自有品牌Kirkland的Aller-Tec過敏藥。記者走訪後發現，同樣的過敏藥，CVS打折後30片要19.99美元（每片約0.66美元），而Costco１整瓶365片僅售33.49美元（每片約0.09美元）。除抗過敏藥，Kirkland的綜合維他命、魚油、維他命D3與維他命C等都非常划算，長期使用性價比超高。

3.Kirkland葡萄酒與烈酒

許多會員不知道，Costco自有品牌Kirkland Signature在酒類市場頗具口碑，不少產品甚至由知名酒莊代工生產。根據「Wine Spectator」等酒評媒體報導，部分Kirkland葡萄酒來自納巴谷（Napa Valley）與蘇諾瑪（Sonoma）等產區的知名酒莊，品質媲美市場上數十美元的酒，售價卻僅約10至20美元。

在部分好市多分店，也販售自有品牌伏特加與威士忌，口碑佳，性價比驚人，對喜愛葡萄酒與烈酒的會員來說，這是不能錯過的「隱藏酒窖」。

4.季節限定組合商品 錯過要再等1年

好市多的季節性商品向來是「有緣才能買到」的限量好康。從年底的聖誕節禮盒、感恩節烤火雞與甜點套裝，到夏季的戶外烤肉組合與野餐用品，通常只在短時間上架。員工透露，每年10月中旬後，節慶禮盒區就會湧現高折扣商品，如知名品牌巧克力禮盒、葡萄酒組合與家居擺飾，往往開賣不久就被搶光。

5.Kirkland裹粉雞胸肉排

想在家享用媲美餐廳水準的炸雞排？Costco購物達人Melissa Cid推薦Kirkland Lightly Breaded Chicken Breast Fillets，大包裝3磅僅售13.99美元。她說：「這款雞胸肉排外酥內嫩，風味和餐廳等級相當，非常適合忙碌家庭。我常用氣炸鍋快速加熱，可以迅速製作雞肉漢堡或雞排肉醬麵，方便又美味」。

