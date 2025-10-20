焦點股》鴻海：上週回測季線強彈 今帶量大漲

鴻海作為輝達（NVIDIA）GB系列AI伺服器重要代工廠，主要終端客戶包括甲骨文、微軟、Meta。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）受惠於多家雲端服務供應商（CSP）的訂單挹注，今、明年的AI伺服器機櫃市佔率目標超過40%，上週受美系外資看好營運體質，喊出400元的目標價，上週股價回測季線後強彈，今日盤中繼續帶量大漲，截至上午10時48分暫報239元，漲幅5.52%，成交量11萬3487張。

鴻海作為輝達（NVIDIA）GB系列AI伺服器重要代工廠，主要終端客戶包括甲骨文（Oracle）、微軟（Microsoft）、Meta，潛在客戶則包括可能採用新一代Vera Rubin伺服器的谷歌（Google）。法人看好鴻海明年GB系列出貨量上看2.3萬櫃，比今年成長100%，佔整體營收比重達到55%。

回顧今年7月，甲骨文當時與OpenAI達成協議，將為執行「星門計劃」在美國建置4.5GW的資料中心容量，未來數年投資金額超過3000億美元（約新台幣9.1兆元）。對此，法人認為，雖然緯創（3231）、緯穎（6669）、廣達（2382）也將加入供應行列，但鴻海仍可望成為主要受益者。

