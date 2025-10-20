日家族企業面臨繼承危機 老牌企業開始考慮「這選項」

日本老牌企業面臨雙重困境，繼承人不願意接管家族企業，以及高額的遺產稅問題。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕日本企業正面臨高齡化人口定時炸彈的威脅，在全日本，老牌家族企業面臨雙重困境，繼承人不願意接管家族企業，以及高額的遺產稅問題。而對於許多曾經寄望將企業傳承給下一代的傳統家庭而言，過去曾經被視為禁忌的選項「出售給私募股權」，正迅速成為可行的替代方案。

《CNBC》報導，投資管理公司路博邁（Neuberger Berman）數據顯示，日本超過9成的中小企業都是家族企業，而世界經濟論壇（World Economic Forum）報告顯示，到2025年，約有127萬名70歲以上的中小企業老闆沒有繼承者，約佔日本所有企業的6分之1。

請繼續往下閱讀...

與此同時，日本徵收全球最高的遺產稅，稅務基金會（Tax Foundation）稱，高額遺產的稅率將達到55％，如此高的稅率恐使繼承人也陷入困境。根據規範，繼承人必須在被繼承人過世10個月後繳清相關稅務，這往往會迫使私人控股公司的繼承人迅速拋售資產以籌集現金，因此，出售給私募股權公司開始成為愈來愈有吸引力的選擇。

貝恩公司（Bain & Co.）表示，日本私募股權市場年度交易額已連續4年突破3兆日圓（200億美元，約新台幣6162億元）。PitchBook數據顯示，今年至今，日本私募股權交易額年增超過30％，達291.9億美元（約新台幣8952.57億元）。

業界專家表示，由於年長的創辦人面臨繼承挑戰和沉重的遺產稅問題，大量家族企業紛紛加入收購浪潮，推動了這類交易。投資公司日本產業推進機構（Nippon Sangyo Suishin Kiko）社長津坂純（Jun Tsusaka）以近期經手的一個案子為例，一名61歲的老人委託該公司協助出售他的企業，津坂稱，這些業主正處於這樣的年齡，他們會說「我已經很努力了，但我的孩子並不想接手我的公司」。

PitchBook私募股權分析師沃特斯（Kyle Walters）表示，繼承問題是推動近期日本私募股權交易流動的強大動力，缺乏繼承人和人口老化無疑是日本私募股權活動成長的關鍵因素，許多賣家將私募股權是為一種實際可行的決定，因為他們幾乎沒有其他選擇。

以十年前的情況來看，日本人要將公司賣給外國基金幾乎是無法想像的事，禮德律師事務所（Reed Smith）專門從事併購業務的合夥人普魯什（Manoj Purush）指出，傳統上，日本社長們並不認為出售公司是一個選項，後來情況變成「好吧，我們可以考慮出售，因為我們需要投資人，但這些投資人必須是日本當地的」，再到後來，他們意識到，現在可以開始考慮外國投資人了。

宏觀因素也起了一定的作用，路博邁東亞區負責人大平亮（Ryo Ohira）表示，日圓疲軟使得日本資產相對便宜，尤其是對於那些持有美元的投資人而言。全球私募股權合夥人正要求投資日本，而管理私募股權的個人或公司正在擴大規模、部署資金以滿足這種需求。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法