焦點股》瀚荃：減資換股作業變更 買盤進場攻漲停

〔記者方韋傑／台北報導〕連接線廠瀚荃（8103）6月23日公告完成買回2000張庫藏股，股東會也通過將辦理現金減資15%，儘管該公司本月16日公告表示換股基準日、換股作業計畫有所變更，不過仍然吸引大量買盤進場佈局，帶動股價連續4個交易日亮起紅燈，截止今日上午10時38分，瀚荃股價暫報漲停價76.4元，成交量9520張，漲停委買張數超過300張。

瀚荃為提升股東權益報酬率與資本結構優化等，決議擬進行現金減資，原計劃每股退還1.5元，減資比重15%。從細節來看，此次擬減資1億3841萬7650元，銷除股份1384萬1765股。減資後實收資本額為7億8436萬6710元，發行股數降至7843萬6671股。

瀚荃表示，減資後實收資本額、實際減資比率，以減資換發股票基準日的已發行總股數計算。不過，瀚荃16日表示，變更減資換股基準日及換股作業計畫，主因經濟部尚在審核減資資本額變更登記，故將修訂換股作業計畫。經濟部核准後，公司將於公開資訊觀測站公告變更後的減資換股基準日及換股作業計畫等相關事宜。

