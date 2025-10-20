焦點股》金色三麥：掛牌首日股價大漲逾35％

色三麥（7757）今天以承銷價101元上櫃掛牌交易，今天股價上漲35.15%，奔上136.5元，金色三麥董事長葉冠廷表示，公司憑藉「餐＋酒雙引擎」策略與多角化布局，持續展現成長動能，並透過多元通路合作、產能優勢與新品項拓展，奠定未來擴張基礎。（金色三麥提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕金色三麥（7757）今天以承銷價101元上櫃掛牌交易，股價上漲35.15%，奔上136.5元，金色三麥董事長葉冠廷表示，公司憑藉「餐＋酒雙引擎」策略與多角化布局，持續展現成長動能，並透過多元通路合作、產能優勢與新品項拓展，奠定未來擴張基礎。

金色三麥旗下8個品牌目前已開出40家分店，包括主力的金色三麥精釀啤酒餐廳有20間、微兜地中海料理5家、BAC巧克力甜點4間、咖哩樹4間、SUNMAI4間，以及SUNMAI BURGER、BLAH BLAH Bar、SPORTS NATION各1間。

金色三麥9月營收1.95億元，1~9月累計營收17.04億元，雙創歷史同期新高。

金色三麥2023年、2024年營收分別為19.47億元、22.04億元，每股盈餘分別為10.56元、10.01元；今年上半年營收為10.92億元，每股盈餘為3.8元，獲利下降主要是認列IPO相關費用所致。

葉冠廷說，金色三麥「不追求展店的速度，追求品質的高度」，過去每年皆穩定展店2~3間，明年將在台北大巨蛋推出新品牌三麥茶樓，以茶酒文化結合餐飲模式，與金色三麥、SPORTS NATION形成3大成長引擎，也計劃開設火鍋品牌。

「金色三麥」各門市堅守「連鎖不複製」的精神，依據區域特性量身打造獨具美學的空間氛圍，讓品牌精神與地方文化交織出獨一無二的體驗，未來，公司將持續開設以酒類為主軸的主題餐廳，以更強勢的姿態提升市場覆蓋率，並放大規模經濟效益，打造台灣餐飲界最具代表性的品牌版圖。

法人表示，隨著市場對於餐酒消費的金額逐步攀升，公司在毛利率維持53%～56%、淨利率穩定於9%～12% 的基礎下，有望持續提升獲利體質，並朝邁向國際市場的目標前進。

