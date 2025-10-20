還沒上車？美銀喊：「這時」金價就會突破6000美元

美銀喊明年春季，金價就會突破6000美元。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕在全球央行降息的背景下，投資人正被推向一個充滿挑戰的十字路口，美銀表示，儘管主流資產充滿風險，但市場仍上演「買入一切」的狂熱，資金湧入科技股與黃金，不過，美銀相對看好黃金，認為明年春季金價可能就會突破每盎司6000美元。

黃金上週飆至4379.44美元新天價，隨後賣單調節，金價拉回整理，週一亞洲交易時段，金價報4252.55美元，小漲2.57美元。

華爾街見聞報導，美銀首席投資策略師哈特內特（Michael Hartnett）表示，在貨幣市場收益率預期下降的背景下，主流資產均呈現出各自的棘手難題，令投資者進退維谷。

他進一步指出，美債受巨額債務拖累，企業債利差保護薄弱，美股本益比高達40倍，黃金則已大幅飆升，儘管有許多風險，市場仍上演「買入一切」的狂熱，資金湧入科技股與黃金。

根據報告引述的數據，最近1週內，資金正大規模從現金類資產流出（246億美元、約新台幣7542.36億元），湧入風險資產。具體來看，股票市場吸引了281億美元（約新台幣8615.46億元）資金，其中科技股錄得創紀錄的104億美元（約新台幣3188.64億元）單週流入。

黃金市場同樣火熱，過去10週累計流入342億美元（約新台幣1.04兆），創下歷史最高紀錄。

此外，中國股票市場也出現了自2025年4月以來最大的單週資金流入，達134億美元（約新台幣4108.44億元）。這種「買入一切」的勢頭，凸顯了在降息預期下市場強烈的風險偏好。

當前全球降息潮催生了巨大流動性。根據Hartnett統計，年內全球股市市值已飆升20.8兆美元（約新台幣637.72兆）。

然而，在市場的狂熱情緒之下，風險也正悄悄累積。他警告稱，如果資產價格下跌並衝擊到富裕階層，經濟可能會急劇惡化。

面對複雜的市場環境，Hartnett重申了他的「BIG」投資組合，即看好債券（Bonds）、國際市場（International）和黃金（Gold）。

在債券方面， 他維持做多長期美國公債的觀點，預計30年期公債殖利率將跌破4%。

在國際市場方面，Hartnett持續看好國際股市，他預期恆生指數將升至33000點上方。此外，雖然MSCI全球指數本益比高達19.6倍，但剔除美國後的全球股市僅15倍，估值更具吸引力。他堅信，市場風格將從2020年代上半場的「美國例外論」轉向下半場的「全球再平衡」。

對於黃金，Hartnett依然極度看好，並維持其明年春季金價可能突破6000美元的預測。儘管黃金在最新的基金經理調查中被列為“最擁擠的交易”，但他認為這是一種誤解。

他指出，美國銀行高淨值客戶的黃金配置比例僅0.5%，而全球基金經理人的配置比例也只有2.4%，遠未達到飽和。在他看來，只有發生重大地緣政治緩和或AI泡沫破裂導致實際利率飆升等黑天鵝事件，才能終結黃金的牛市。

