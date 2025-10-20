焦點股》0050：散戶閉眼進場 上週淨申購飆破186億元

散戶閉眼進場，上週0050淨申購飆破186億元。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕「只要下跌就閉眼買進元大台灣50ETF（0050）」，統計上週0050淨申購金額高達186.7億元，而今日台股上漲、0050股價再度走高，一度來到63.2元，再創分割來新高價，截至9:48分為止，0050股價上漲1.1元、暫報63.15元，漲幅1.77%，成交量超過3.3萬張。

上週五（17日）台股下跌，0050持續為成交量最高的ETF，相對主要權值股，成交金額也僅次於台積電（2330）、鴻海（2317）、台達電（2308），持續吸引投資人逢回進場；不過，值得注意的是，投資人應多留意ETF的折溢價，目前0050呈現微幅溢價的狀態，建議可採取「買黑賣紅」或透過「定期定額」方式進場。

請繼續往下閱讀...

法人分析，對於一般投資人而言，不需要花時間研究個股，透過0050可簡單且高效率的參與台股行情，隨規模持續增加，經理費率已低於0.1%，未來超過1兆元部分將下降至0.05%，持續有利長線存股。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法