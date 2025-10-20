北京稀土管制恐適得其反！川普若出「這招」中國經濟將受更大打擊

專家表示，美國若是加強對北京的報復行動，可能對中國經濟造成更大的破壞。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美中近期因為北京對稀土實施全面管制，再次引發貿易摩擦，不過專家認為，中國出口限制的影響範圍，實際上比各界最初擔心的還要窄，反觀，美國若是加強報復行動，可能對中國經濟造成更大的破壞，並點出，川普政府可能施壓微軟（Microsoft）要求該公司停止在中國的銷售和更新。

《財星》報導，中國近日擴大稀土出口管制，引發全球關注，部份人士表示，基於稀土對眾多技術的重要性，這項限制可以「禁制地球上任何國家參與現代經濟」。但凱投宏觀（Capital Economics）研究指出，北京政策實際上比最初擔心的影響範圍還要窄。

凱投宏觀中國經濟部門主管伊凡斯-普里查德（Julian Evans-Pritchard）和中國經濟學家法伊（Leah Fahy）在報告中表示，中國正尋求提升自身談判地位，並可能對美國似乎無意進一步降低關稅感到沮喪。無論動機為何，中國最近的行動都有點賭博性質，而且有可能適得其反。

報告中也列舉了美國可能加強報復，並對中國經濟造成更大破壞的方式。例如美國可以透過阻止關鍵零件甚至整架飛機的出口，來利用其對大部份商業航空供應鏈的控制。另外，凱投宏觀數據顯示，中國約90％的筆記型電腦和個人電腦（PC）仍在使用微軟的Windows作業系統，川普可能迫使微軟停止在中國的銷售和更新，最終導致安全漏洞無法修復。

伊凡斯-普里查德和法伊表示，中國本土確實有替代方案，但是從華為的經驗表明，這種轉變會降低中國品牌行動裝置在全球的吸引力。中國現在最擔心的或許是先進製造業所使用的軟體，西方公司控制著中國超過70％的晶片設計軟體市場。

此外，美國仍在全球金融和基礎設施領域位居主導地位，兩人指出，川普可能會透過凍結更多中企的美元資產，並限制其使用SWIFT（環球銀行金融電信協會）支付系統來制裁這些企業。

華府也可能迫使盟友對中國採取貿易限制措施，使出口商無法彌補對美出口減少的影響，進一步孤立中國與已開發經濟體間的交流。凱投宏觀表示，太平洋兩端的鷹派顧問無疑會利用目前的爭端作為契機，試圖鎖定更深層的美中脫鉤，最好的情況是可能會回到至今為止那種不穩定的休戰狀態，最糟的情況則是中國會發現自己與西方市場和技術的隔絕比現在更大。

