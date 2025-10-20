iPhone17引爆近年來最強換機潮！華爾街喊「2數據」蘋果打翻身仗

新iPhone引爆近年來最強換機潮！華爾街喊「2數據」蘋果打翻身仗。（歐新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕新iPhone引爆近年來最強換機潮！iPhone 17憑藉著相機、螢幕和電池的重大升級，正推動蘋果實現疫情以來最強勁手機銷售成長，分析師表示，新iPhone不僅等待時間比去年長約13%，且訂單比i16強得多，在強勁2數據下，預測2026會計年iPhone營收將達2189億美元，成長速度提升至近5%，扭轉先前兩年下滑或持平態勢。

華爾街見聞報導，儘管AI功能發布延遲以及川普的關稅政策在過去1年對蘋果股價造成壓力，但隨著蘋果進入關鍵的假日銷售季，市場信心正在增強。

請繼續往下閱讀...

根據媒體報道，供應鏈業內人士、行動營運商以及客戶等待交貨時間等多個指標顯示，在9月發布前，重新設計版本的早期勢頭強於預期。

Deepwater Asset Management創辦人蒙斯特（Gene Munster）表示，新iPhone的等待時間比去年長約13%，可能預示著更廣泛的"升級週期"。 當交貨時間更長時，通常意味著產品週期更好。

IDC歐洲區負責設備趨勢副總裁傑羅尼莫（Francisco Jeronimo）表示，這顯然是蘋果非常強勁的1個季度。他補充說，對蘋果供應鏈的調查顯示，iPhone 17的訂單比去年的iPhone 16強得多。

蘋果將於10月30日發布截至9月底的第4財報，其中將包括iPhone 17發布後最初幾週的銷售數據。蘋果已不再揭露單位銷售量，更傾向於將投資人注意力集中在收入上，其整體成長主要來自現有用戶群。

根據Visible Alpha數據，在蘋果2024至2026會計年之間，銷售量預計將維持在2.35億支左右。到2027年，分析師預測蘋果旗艦產品的銷售量將開始超過2.4億支，並在本世紀末攀升至近2.6億支。市場傳聞指向明年將推出可折疊iPhone。

引用Visible Alpha數據，分析師預測蘋果智慧型手機營收將在最新會計年度恢復4%的成長，達到2093億美元（約新台幣6.41兆）。 2026會計年成長率將進一步提升至近5%，iPhone營收將達2189億美元（約新台幣6.71兆）。先前，蘋果智慧型手機營收在2023會計年下降2%，去年則持平不前。

報告指出，iPhone仍佔蘋果約3900億美元（約新台幣11.95兆）年營收的一半以上。這次iPhone 17成功的發布可能有助於蘋果扭轉艱難的2025年，因為今年貿易緊張局勢擾亂了其全球供應鏈。

不過，也有部分分析師警告稱，市場對新iPhone的預期已經過高。本月早些時候，Jefferies將蘋果股票評級下調至"表現不佳"，理由是對iPhone需求的"過高預期"。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法