焦點股》國巨：AI伺服器推升MLCC需求 股價大漲

2025/10/20 09:37

AI伺服器推升MLCC需求，國巨*股價爆量大漲。（資料照）AI伺服器推升MLCC需求，國巨*股價爆量大漲。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕美國被動元件通路商SURGECOMPONENTS日前公告年營收大增29%，被動元件台廠也士氣大振，今（20）日國巨*（2327）開盤10分鐘股價隨即爆量上漲，早盤一度來到196.5元，截至9:14分為止，股價上漲8.5元、暫報193元，成交量高達2.8萬張。

被動元件大廠日本村田年初即預告，AI伺服器應用將推動MLCC（多層陶瓷電容）需求倍數成長，美商SURGECOMPONENTS營收也告捷，觀察國巨*9月營收116.81億元、月增8.57%，創單月營收新高，第3季營收330.87億元、季增0.96%，也同樣寫下單季營收歷史新高。

法人分析，相較於股價大漲的AI族群，被動元件股價仍在低檔，此次多頭火種由國巨集團旗下凱美（2375）率先發動，今日三集瑞-KY（6862）、蜜望實（8043）、金山電（8042）更一口氣衝上漲停，信昌電（6173）、華新科（2492）表現也不弱，多頭氣勢正盛，股價短線續強。

