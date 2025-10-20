IMF預測南韓人均GDP全球第37 韓媒驚「將被台灣超越」

國際貨幣基金最新季報預測，南韓今年人均GDP為3萬5962美元，全球排名降至第37，將被台灣超越。（彭博資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕南韓銀行（央行）等南韓政府部門20日發布消息，國際貨幣基金（IMF）最新「世界經濟展望」季報中，預測南韓今年人均國內生產毛額（GDP）為3萬5962美元，較去年減少0.8%，全球排名也從去年的第34降至第37，將被台灣超越。

《韓聯社》報導，季報顯示，南韓人均GDP將於2028年突破4萬美元大關，為4萬0802美元，較IMF今年4月提出的預測值提前一年。IMF預測，南韓今年人均GDP全球排名第37，明年降至第38，2028年和2029年則分別降至第40和第41。

《韓聯社》指出，與南韓相比，台灣經濟發展前景十分樂觀。IMF預測台灣今年人均GDP將較去年增長11.1%，為3萬7827美元，全球排名從去年的第38升至第35。

此外，IMF預測日本今年人均GDP較去年增長近7%，為3萬4713美元，全球排名第40維持不變。

