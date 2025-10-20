台股開盤》台積電領電子上攻 指數漲逾200點

台積電領電子上攻，指數漲逾200點。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普上週五（17日）表示，兩週後在韓國與中國國家主席習近平的會面將按計劃登場，亞股齊揚，日股大漲逾1200點，而台股在台積電開盤漲10元帶動，開盤漲178.07點，以27480.44點開出，在電子股領漲，傳產與金融助陣，指數開高走高，漲264點，來到27566點，不過，在日月光投控、光寶科、仁寶等電子股走跌拖累，加上台積電賣單釋出，漲勢收斂，早盤漲150點。

路透報導，美國總統川普上週五（17日）表示，兩週後在韓國與中國國家主席習近平的會面將按計劃登場，為先前劍拔弩張的氣氛釋出緩和訊號。川普形容，美中當前「相處融洽」，其團隊正尋求穩定對華關係的路徑。

他同時暗示，對所有中國商品加徵100%關稅「似乎不可行」，顯示在評估經濟承受度與供應鏈衝擊後，政策空間仍保留調整彈性。市場解讀，這一表態有助壓抑升級預期。

週一日股開盤漲750點，或1.57%，以48332點開出，指數開高走高，早盤漲1245點，或2.61%，來到48827點，截至台北時間8點58分，報48741點，漲1158點。

