原始會員世襲制 飛宏、春天酒店林中民：有緣照顧會員

飛宏、春天酒店董事長林中民與妻子簡淑女。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕飛宏（2457）、春天酒店董事長林中民20多年前接手北投春天酒店後，並未終止春天酒店「紅檜俱樂部」原始會員的終身制度，林中民說，「紅檜俱樂部」是品牌，而這些會員都已經熟到是朋友了，有緣成為朋友，所以要照顧這些終身會員，維持終身會員的福利。

目前春天酒店「紅檜俱樂部」會員約有800名，其中，原始會員高達500名，據了解，原始會員當年會費20萬元，一次繳清，並採終身制，林中民接手後，並未重新訂定會員條款，可說是連終身制也一併接收。

請繼續往下閱讀...

會員陳先生說，原本原始會員是父親、母親，後來母親過世後，承接了母親的終身會員身分，原始會員可以「世襲」，真的太慷慨了，而父親之前脊椎開刀，經常來泡湯，對身體也有益。

春天酒店總經理林大維說，原始會員的承接僅能繼承一次，且因為當年原始會員是一次買斷，不利接手者的營運，因此多年前「紅檜俱樂部」已經採取年期制，沒有終身制了。

除俱樂部會員制改變外，林大維今年6月接任總經理後，也計畫將春天酒店的軟硬體進行整改，在硬體方面，除本館規畫明年逐層整改外，軟體方面，則會招聘新員工、進行員工教育訓練。林大維說，目前有不少年資19-25年的員工，甚至年資比董事長還久，這些員工是春天酒店的文化資產，但也希望引進新血，讓新舊員工相互激勵，創造更好的服務品質。

林大維笑說，有時在指導員工時，被資深會員看到，會員還會說，不要在罵他了，他做得很好，「就好像父母訓誡兒女時，阿嬤會出面緩頰」一樣，會員跟員工就像一家人。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法