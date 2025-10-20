從3坪泡湯池到收購春天酒店 飛宏林中民:再造春天

飛宏、春天酒店董事長林中民（右）與妻子、春天酒店常務董事簡淑女（左）。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕飛宏（2457）、春天董事長林中民20多年前原本只想為家人買一個3坪的溫泉池，卻因緣際會接手了北投春天酒店，而隨著北投近年來溫泉酒店如雨後春筍般陸續開出，林中民已經著手整改春天酒店本館、重啟雪村館、規劃新建物，且不排除購置周邊土地，他說，會繼續擴大投資春天酒店，要「再造春天」。

林中民1972年創辦生產電源供應器飛宏，因家住北投，遂想買一個3坪左右的溫泉池給家人泡湯，而造訪春天酒店後，被環境、泉質所吸引，當春天酒店要轉售時，便接手了春天酒店。

春天酒店1998年開幕，是北投第一家引入觀光休閒概念的飯店，並帶動了觀光飯店進駐北投的風潮，包括三二行館、日勝生加賀屋、北投老爺酒店、北投麗禧溫泉酒店、晶華旗下的北投晶泉丰旅等陸續進駐北投。

在消費者喜新、嘗鮮的習慣下，春天酒店目前來泡湯的旅客多是熟客，除四個月的旺季時間外，其餘月份的住房率低於50%。林中民坦言，春天酒店是虧損的，且已虧損10年，但對春天酒店仍有情懷、有夢，要照顧終身會員、員工，因此還會繼續投資春天酒店。林中民透露，已陸續在春天酒店附近購地，未來要擴大春天酒店的營運。

春天酒店總經理林大維指出，春天酒店未來會採取多品牌經營，除春天酒店本館外，疫情期間暫停營運的雪村館，預計今年12月重新營運，主打湯屋、SPA，並採24小時經營，另外，鄰近本館的700坪土地，目前正在規劃興建6層樓的溫泉酒店，而春天酒店本館明年將逐層整改，要再造春天、深耕春天。

