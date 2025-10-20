輝達、台積電聯手首片美製AI晶圓亮相 郭明錤這樣看

輝達發表首款在美國製造的Blackwell晶片，由台積電亞利桑那廠生產。（圖取自輝達官網）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（Nvidia）本月17日發表首款在美國製造的Blackwell晶片，引發外界關注。對此，天風國際證券分析師郭明錤表示看法，稱在美國生產第一片Blackwell晶圓後，還是需要運送到台灣做CoWoS封裝才算完成，認為2年後的今天，若能在美國開始先進封裝，進度已算超預期。

輝達17日發布新聞稿，指公司創辦人黃仁勳17日赴台積電位於鳳凰城的半導體製造工廠，慶祝第一顆輝達Blackwell晶圓在美國本土下線，此標誌著Blackwell架構的AI晶片正式進入量產階段。

黃仁勳在活動上表示，「這是一個歷史性的時刻，原因有很多。這是美國近代史上第一次，最重要的晶片在美國最先進的晶圓廠台積電生產出來。」、「這是美國總統川普對再工業化的願景將製造業帶回美國，當然是為了創造就業機會，但同時，這是世界上最重要的製造業和科技產業」。

輝達發表首款在美國製造的Blackwell晶片消息一出，引發外界關注。對此，天風國際證券分析師郭明錤週日（19日）在社交平台X發文表示看法，稱新聞稿沒說清楚的是，在美國生產第一片Nvidia Blackwell晶圓後，接下來還是需要開始運送到台灣做CoWoS封裝，Blackwell晶片生產算才算。2年後的今天，如果能在美國先進封裝，進展已算超預期。

