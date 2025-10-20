竹科最賺錢的不是晶片業 ! 美媒點名「這行業」原因曝光

美媒報導，在台灣科技繁榮的陰影下，誰能負擔得起生與養，決定了下一代的輪廓。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕台灣半導體產業聞名全球，身為半導體業支柱的台積電，其總部所在地就位於新竹，有著「台灣矽谷」之稱，同時這裡也是台灣少數仍有新生兒出生的地方，其背後原因竟是高薪和穩定的工作讓部分人能夠養育孩子，但晶片的繁榮卻將這座城市分裂為贏家和輸家。

美媒《商業內幕》報導，科技高薪帶來穩定與家庭，但也讓城市兩極分化。在新竹最富裕的區域，育兒已成了一場高投入、高競爭的「戰略性行動」；因此，新竹最賺錢的產業不是晶片，而是「幼稚園」。

數據顯示，台灣的總生育率（TFR）在2023年僅0.87，連續7年下滑後才止跌。2024 年因為「龍年」象徵吉祥，略回升至0.89，但仍遠低於人口更替所需的2.1；相比之下，美國當年約為1.6。

據報導，新竹縣是一個新興地區，擁有部分科學園區，許多年輕家庭選擇在此定居，2023年的總生育率達1.02，是全台少數年輕人口仍多於老年人口的地區。與此同時，光是台積電員工，就佔了全台新生兒的 2%，而該公司員工僅佔全島人口的0.3%。

隨著科技高薪帶來穩定與家庭，但也讓新竹呈現兩極分化。位於科學園區旁的關新里，連續5年是全台最富區域，2023年家庭平均年所得達461萬台幣，為台北的3.6倍。

在新竹科技園區的員工，有著高薪且穩定的工作，但科技繁榮並非人人受益，對於沒有高薪工作的當地人來說，建立家庭比以往任何時候都更加困難。美媒指出，從某種程度上來說，新竹的孩子們是這座因全球晶片需求而重塑的城市的真實面貌。

現今，新竹的育兒文化也與東亞的高壓模式相似，孩子們很早就為進入精英學校做好準備，而這股高壓育兒文化也使幼教業成了新竹最熱產業之一。對此，新竹高峰公益幼兒園園長表示，幼稚園招生已不像以前1輪就滿，現在要2-3輪。

園長指出，新竹科技業不只是薪水高，還能讓太太成為全職媽媽，有時間照顧小孩，主要是因為新竹育兒是一場長期戰爭，從入學面試、才藝課、社群交流到家庭投入，每一步都消耗金錢與心力。竹科媽媽梁曼蒂說，5個月的英語外師課程1人要價1700美元（約新台幣5.2萬元），但「這裡的生活費確實高，因為園區薪水也高」。

文中指出，過去5年新竹市房價幾乎翻倍，迫使許多本地人搬往高鐵站周邊的竹北，這裡的購物中心門口停著 Tesla，隔壁是 Cartier。但也並非所有人都能參與這場繁榮。

當地人30歲的新竹人蔡小姐說，她曾在台北銀行交易部工作、年薪4萬美元（約新台幣122萬元），從沒想過自己買不起家鄉的房子，但若要買房就得犧牲生活品質，甚至連旅行都不能去，最後只能放棄。

美媒指出，在這座被晶片重塑的城市，下一代的未來，不再只是經濟成長的故事，而是關於「誰能留下、誰被迫離開」。

