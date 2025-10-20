出口大增也擋不住經濟放緩 中國Q3出現今年最低成長

中國經濟成長在今年第3季放緩至1年來最低水準。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕由於房地產市場長期低迷和貿易緊張局勢對需求造成壓力，中國經濟成長在今年第3季放緩至1年來最低水準，這將給中國政策制定者帶來壓力，迫使他們推出更多刺激措施來增強信心和發展趨勢。

綜合外媒報導，隨著美中貿易緊張局勢升級，投資、工業產出和零售額的疲軟正在削弱中國創紀錄海外銷售所帶來的成長動能。中國國家統計局週一（20日）公佈的數據顯示，7月到9月國內生產毛額（GDP）成長4.8％，低於Q2的5.2％。

請繼續往下閱讀...

零售成長3％，為11月以來最低漲幅，而今年前9個月固定資產投資下降0.5％，為2020年以來首次收縮；工業生產的意外強勁成長則緩衝了整體經濟放緩，工業產出成長6.5％，超過所有經濟學家的預期。

風險諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）中國區主任王丹（Dan Wang）表示，市場普遍認為，無論如何中國都無法實現目標，即使採取刺激措施，經濟成長仍將低於5％。

與華府再度緊張的貿易關係凸顯了中國經濟嚴重依賴製造業，以及海外需求不平衡帶來的脆弱性，這引發了人們對於中國領導人可能接受痛苦改革、重新平衡成長、轉向國內消費的預期。

雖然中國出口成長在9月出現反彈，但近期大部份數據顯示，這個全球第2大經濟體已經失處成長動力，中國努力抑制產能過剩和企業之間的激烈競爭，但通貨緊縮壓力仍在。儘管整體數據表現強勁，但出口商已經感受到今年稍早美國提高關稅的影響，迫使許多出口商轉向新市場。

中共領導人將在本週一（20日）至週四（23日）舉行閉門會議，討論國家第15個5年發展計劃等示意，在與美國競爭加劇的背景下，這項計劃預計將優先發展高科技製造業。投資人也將關注預計於12月舉辦的政治局和中央經濟工作會議，以尋找明年經濟政策的線索。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法