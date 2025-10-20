亡夫偷偷「1舉動」！讓生活貧困妻子從沒有遺屬年金惡耗中解脫

亡夫偷偷「1舉動」！讓生活貧困妻子從沒有遺屬撫卹金惡耗中解脫。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕現年70歲的A女士（化名），早年與先生創業時，無力負擔國民年金，因此沒有繳納，後來創業失敗，此後一直以打零工維生，某日大18歲的丈夫因痛過世，原以為可領遺屬年金，沒想到自己並不符合資格，所幸，丈夫生前為不讓妻子受苦，偷偷繳國民年金，因此行為，讓生活貧困的妻子每年可領61萬日圓（約每月5.1萬日圓）退休金，擺脫沒有遺屬年金，還能勉強維生。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，A女士高中畢業後，在自家的餐廳幫忙，她開始與餐廳的常客交往，並在25歲時結婚。由於這是她丈夫的第2次婚姻，兩人之間相差18歲。

請繼續往下閱讀...

婚後，夫妻倆開了1家夢寐以求的店，然而，當時加入國民年金制度是自願的，而創業初期的夫妻倆無力負擔保險費，因此沒有繳納。就在店鋪生意漸入佳境之際，丈夫卻為朋友做了擔保人，這讓他們背上了巨額債務。為了償還債務，他們只好賣掉店鋪，共同積蓄的資產也隨之化為烏有。

此後，雖然我和先生一直努力工作，但始終無力繳納國民年金保險費。

然而，A某的丈夫在與A某結婚前，在公司工作期間加入了厚生年金保險約12年，而A某本人直到50歲時才加入年金保險，當時丈夫已68歲，因病無法工作，A某開始在醫院食堂打工。

根據當時的退休金制度，領取退休金的年金年資必須達到25年，生活貧困的A女士丈夫擔心自己無法領取養老金，心想“不想讓妻子受苦”，於是瞞著A女士，開始代繳國民年金保險費。

幸運的是，2017年的法律變更將領取退休金的資格期限縮短至10年，這意味著她的丈夫現在有資格領取自己的退休金，為他們的生活帶來了一絲輕鬆。

夫妻倆的退休金金額不多，A女士一直靠打工維持生計，但最後摯愛的丈夫卻因病過世。 A女士聽熟人說，自己應該有資格領取遺屬年金，於是去年金事務所諮詢，卻被告知自己不符合領取條件，這很殘酷。

A女士每年能拿到的退休金只有61萬日圓（約每月5.1萬日圓），這筆錢是丈夫繳納的國民年金和自己作為打工者加入的厚生年金加起來的，雖然金額不大，但A女士還是由衷地感謝丈夫繳了保險費。

然而，最近物價上漲，靠這筆退休金已經無法維持生活了，有1天，A女士在信箱收到了日本年金機構寄來的綠色信封，打開一看，是1張年金領取者支援金申請表。

A女士唯一的收入來源就是退休金，因此他有資格領取退休金領取者支援金，A女士立即申請領取該津貼，津貼將從申請的次月起，每兩個月發放一次，與退休金發放同日發放。

“這真是一種解脫。我非常感謝我的丈夫。”如果丈夫沒有偷偷繳保險費，A女士就無法領取退休金，甚至可能連這項福利都領不到。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法