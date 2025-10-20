獨子「1堅持」！母親過世遺產少逾百萬

8旬老婦想立遺囑死後給平時陪伴朋友1百萬日圓，因兒反對，直到母過世後，發現存摺700萬日圓不知去向，若當時同意母決定，那麼他的遺產就會多600萬日圓。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕家住關東地區某處城市的80歲老婦西村淳子（化名）自從丈夫過世後就一直獨自生活，而獨子智之（化名）每年只回家1次，某天久違回家，發現母親和1名渡邊陌生女子在客廳喝茶，由於平時看病、購物等，都是渡邊陪伴淳子，為表達謝意，淳子想立遺囑在死後給渡邊100萬日圓（約新台幣21萬元），但兒子堅決反對，母雖妥協，但表示，此後只要渡邊幫忙做事，就會給他錢做為謝禮。

沒想到，當母親過世後，智之發現母親存摺700萬日圓（約新台幣147萬）不知去向，才想起母親說會給渡邊報酬乙事，若當時智之沒有反對母親給100萬日圓做答謝，那麼他的遺產就會多600萬日圓（約新台幣126萬元）。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，智之平時1年只回家1次，因此，當獨子某日回家時，淳子告訴兒子說，由於平時都是渡邊在照顧她，為表達謝意，她想在遺囑裡，在其死後，留下大約100萬日圓給渡邊。

聽到母親突然這麼說，智之說：「等一下，媽媽。這太奇怪了。把我的遺產給1個完全陌生的人。你知道嗎，我是獨生子？」

當智之堅定地說出這句話時，淳子難過的說，沒有渡邊，我活不下去，但智之則認為，他很少回家，跟繼承遺產是兩碼事，因此，不同意母親立遺囑的決定，最後，母親妥協，表示不會寫在遺囑裡，不過作為回報，渡邊如果幫我做任何事，我每次都會感謝他，而智之同意了。

此後，智之和母親的關係一直疏遠，加上，他交往的女友不願與年邁的母親有任何瓜葛，因此他與家人的距離比以前更加疏遠，最終智之女友分手，此後不久，母親以 85 歲高齡安詳去世。

葬禮結束後，智之看了看母親的存摺，存款餘額大約有2000萬日圓（約新台幣420萬），上次查看的時候，也就是母親在世前，還有大約3000萬日圓（約新台幣630萬），但現在卻少了1000萬日圓（約新台幣210萬）。

從過往交易記錄來看，每月提取的生活費約為10萬至15萬日圓（約新台幣2.1萬至3.15萬），以10萬日圓的退休金計算，每年缺口約60萬日圓（約新台幣12.6萬），5年下來約300萬日圓（約新台幣63萬元），也就是說，剩下的700萬日圓不知去向了。

由於母親平時並買什麼大件東西，因此，智之突然想起，母親曾與其說過，渡邊只要幫她做事，她就會給回報。

專家表示，如果智之當初接受母親給渡邊100萬日圓的遺願，他只需１次性捐贈100萬日圓，那麼遺產就會多600萬日圓。

專家指出，為了避免像智之那樣的遺憾，首先要關心父母的日常生活，保持經常聯繫，多去探望他們。趁父母身體還健康的時候，多和他們談談，如果他們的決策能力下降了該怎麼辦。定期互動，例如一起看看他們的存摺，討論他們對未來的期望，有助於預防問題的發生。

