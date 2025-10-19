晶片傳「突破」港媒就大肆報導 美專家：中國在搞宣傳戰

每次中國放出晶片發展取得「突破」的消息，港媒就會刊登多篇報導，這是中國在搞晶片宣傳戰。（路透檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕曾在美國前總統拜登政府擔任國家安全會議（NSC）科技與國家安全事務副高級主任的麥奎爾（Chris McGuire），在10月初的播客節目《China Talk》中指出，每次中國放出晶片發展取得「突破」的消息，香港《南華早報》就會刊登多篇報導，這是中國在搞晶片宣傳戰，目的是想讓西方相信出口管制措施是徒勞無功的，但中國晶片製造方面的代表廠商華為（Huawei）非但無法趕超美國的輝達（Nvidia），而且雙方的技術和產能差距會越來越大。

麥奎爾接受節目主持人施耐德（Jordan Schneider ）訪問表示，「我並不認為華為晶片設計或量產與美國公司旗鼓相當」，2家公司在全球範圍內能平等競爭，仔細想想，這根本不可能。他指出，中國要到2027年末才能製造出與輝達H100一樣好的晶片，到那時他們將落後5年。根據輝達和華為公布的路線圖，未來2年內，輝達與華為晶片性能的差距將擴大6至7倍；如果是這樣，華為就必須將晶片量產提高60到70倍，才能達到輝達總體算力水平。

麥奎爾舉例說，輝達2027年將生產700萬到800萬片晶片，如此一來，華為需要在2027年生產約2億顆晶片，才能追平輝達的算力水準。假設華為晶片良率是30%，這意味著他們需要1100萬片晶圓，而台積電每年總產量是1700萬片晶圓，也就是說，華為要把台積電每年總產量的大部分都用於生產其昇騰（Ascends）晶片，這幾乎是不可能的。

麥奎爾還提到，華為明年只能生產60萬片Ascend晶片，這個數字非常低，60萬圖形處理器（GPU）根本不夠填滿馬斯克（Elon Musk）正在建造的Colossus 2數據中心。對於1個國家級的AI產業來說，以華為生產晶片的質量來看，這個數字並不具有競爭力。而且我們不知道這是否都是中芯國際（SMIC）為華為生產的，但我們知道其中很多是台積電生產然後非法走私進來的，數量比我們想像的要多得多。

有分析認為，中國擅長本土化，例如之前電動車、太陽能行業都實現了所謂的彎道超車，麥奎爾在節目反駁這種說法。他說，晶片行業與中國企業過去打造出的非常成功行業有所不同，外界在嘗試將其與電動車、太陽能甚至電信行業進行類比時，沒有考慮到其關鍵區別。微影機是人類有史以來製造最精密的機器，晶片是世界上最難實現本土化的，這就是為什麼它是1個獨特的行業。

近年來出現了1個怪現象是，每當華為推出什麼新產品，不論是中國國內還是海外的一些媒體都會對其進行誇大報導，似乎華為真的有什麼突破。

但麥奎爾認為，這是美國出口管制政策造成的，美國政府說可以賣晶片給中國，但前提是只能賣比最好的中國晶片性能稍微好一點晶片，這促使業界為了進入中國市場，在質量和數量上過度誇大中國晶片的性能。

麥奎爾還提醒，美國應該認真對待中國晶片宣傳戰，即，每次中國晶片取得所謂「突破」，《南華早報》就會刊登多篇報導，談論這些有多麼令人驚歎，中國如何擊垮西方等；中國宣傳戰的目的是想讓西方相信出口管制措施是徒勞無功的，雖然這並不能改變事實，但外界很容易受到影響。

麥奎爾強調，美國出口管制措施其實比媒體報導的更有效。他說：「北京沒有意識到這件事情有多嚴重，這顯示存在訊息缺口。他們在簡報會上聽到了一大堆來自大型基金的炫耀之詞，以及那些害怕被關進監獄人的言論。」

麥奎爾說，如果AI將支撐全球經濟、美國科技霸權及國家實力，那麼對美國領導地位的最大風險就是，允許中國製造先進晶片。美國和其盟友控制了AI生態，如果中國國內沒有開發出半導體生態，那麼他們對整個AI生態的影響要麼幾乎為零，因此就依賴於美國。

麥奎爾表示，維持這個局面至關重要，高頻寬記憶體（HBM）現在仍是中國最大的制約因素，以前中國可以不受限制地獲取HBM，但現在不行了。中國國產HBM並不多，產能將受到很大限制，中國現在正在消耗庫存，庫存很快就會用完。如果允許長鑫存儲（CXMT）大量生產HBM，或如果美中在談判中取消HBM管制，那就有問題了。

