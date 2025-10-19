新壽願與北市府合意解約 盼直接與輝達洽談

輝達台灣總部是否進駐北士科T17、T18基地，進入關鍵時刻。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達台灣總部是否進駐北士科T17、T18基地，進入關鍵時刻。據悉，新壽已向北市府傳達願協議合意解約，盼北市府支持新壽與輝達直接洽談。

輝達海外總部落腳北投士林科技園區（北士科）T17、T18，因土地的地上權問題持續僵持，仍懸而未定。由於輝達給經濟部、台北市政府提供設置台灣總部土地備案的時間點，為10月24日。

隨著輝達台灣總部是否進駐北士科T17、T18基地的關鍵時間迫近，市場消息紛亂，有傳出輝達已經鬆口同意北市府的替代方案，將新總部選址改至北士科的T12地號，對此，台北市副市長李四川19日受訪回應，沒有這回事。

李四川重申，新光人壽10月24日若不回覆，北市府就會啟動備案，提出包括松南營區、T12等在內的方案，提供輝達選擇。

不過，最新消息指出，新壽已向北市府傳達願協議合意解約，盼北市府支持新壽與輝達直接協議商業條件。

據悉，新壽與母公司台新新光金控對不應向北市府收取補償金的立場一致，皆認為民眾繳納的稅金應用於市政建設，因此不會向北市府提出合意解約的補償金額。

