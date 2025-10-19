74歲婦靠302萬積蓄安穩養老 卻因兒子「1請求」慘淪破產邊緣

日媒以真實案例，揭示父母若因愧疚與責任感無止境支援子女，最終可能自斷生路。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕父母擔心孩子的未來。然而，這種擔憂也可能威脅到他們自己的退休生活。日本一名74歲婦人自3年前喪夫後便獨居，她倚靠每月12萬日圓（約新台幣2.4萬元）年金，加上1500萬日圓（約新台幣302萬元）存款，過著平靜的生活。原以為晚年生活安穩，卻因45歲長子「回家投靠」，3年內積蓄快速縮水，瀕臨破產，甚至開始害怕「自己晚年沒錢、兒子也沒未來」。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，74歲的萩原京子（化名）3年前喪偶，靠每月12萬日圓年金，加上丈夫留下的1500萬日圓存款，一人過著平靜生活。然而，陰影在長子和樹（45歲，化名）離婚後開始籠罩這個家。

和樹工作不穩、四處漂泊，最終讓妻子怒火爆發，被趕出家門。他在月租公寓住了約半年，經協議後辦妥離婚，然而，積蓄已耗盡，只能哭著懇求回到母親京子身邊。從那天起，京子的退休生活急轉直下。

一開始兒子以「要找工作」為由向她借錢，她拿出10萬日圓（約新台幣2萬元）替他買西裝、鞋子、包。沒多久，他開口的頻率越來越高，金額也越來越大。她回憶「兒子說要坐車去面試，要住宿費，要再添一套西裝，後來連跟朋友吃飯喝酒都來找我要錢。」京子拒絕過一次，兒子竟哭著哀求「拜託，別丟下我，我只剩你了。」聽得她心軟，只能繼續掏錢。

京子說，原本只靠年金生活，從不動用存款，但兒子搬回來後，每個月都得提款支應兩人的開銷，她說「看著存款越來越少，我開始擔心，我是不是會跟兒子一起破產。」更讓她害怕的是，兒子態度逐漸理所當然，「好像覺得父母幫忙是應該的」，絲毫沒有求職成功的跡象。對孩子的過度責任感，成了「老後破產」的未爆彈。

據日本統計顯示，2020年約有300萬名45至54歲未婚人士與父母同住，當中不少人因離婚或失業再次依賴家庭。一旦父母年金入不敷出，未來不只「啃老」，還可能演變成「親子一起陷入老年貧困」。

若京子繼續讓兒子「蠶食存款」，等她自己需要照護時根本無力負擔，屆時還得再依賴這位經濟不穩定的兒子，形同雙重陷阱。

專家警告，父母若因愧疚與責任感無止境支援子女，最終可能自斷生路。日本人口老化與中年貧困問題相互交纏，「再啃老世代」成為意外炸彈，而最先爆炸的，往往就是那些以為自己已經退休安穩的人。

