6旬翁超節儉存1408萬爽退休 因「1心態」晚年陷入崩潰

日媒以真實案例，揭示「有錢也不敢花」的現象，在高齡族群中正悄悄蔓延。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕談到退休生活，大家最怕的往往是「錢不夠」，不過，即使擁有足夠的資產，現實中，真正能感到安心的人並不多。日本一名68歲的男子靠著縮食節食，累積了7000萬日圓（約新台幣1408萬元）退休金與存款，外界看來一輩子無虞。他卻坦言有著「不敢花、不敢用、每天都在怕錢變少」的心態，甚至因「看到存款變少就恐慌」把自己與妻子逼到崩潰邊緣，婚姻差點破裂。這種「有錢也不敢花」的現象，在高齡族群中正悄悄蔓延。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，68歲的田中先生（化名）年輕時任職於一家中型製造公司，薪水不高，他抱持「老後要靠自己」的想法，靠著勤儉持家、長年節約，他午餐幾乎天天吃妻子準備的便當，不花錢培養嗜好，獎金全拿去存款或提前償還房貸。妻子說「偶爾也想全家旅行」時，他總回答「孩子學費還要付，老後也要存錢」，即使出遊，也只是去附近溫泉旅館住一晚。

最終在65歲完全退休時，累積了7000萬日圓存款。夫妻每月還能領取約24萬日圓（約新台幣4.8萬元）年金，理論上生活應該無虞，仍讓他陷入「錢不夠」的恐慌。

田中說「只要看到存摺錢變少，我就會不安。長年過著存錢生活，會害怕花錢。」他不只自己不敢花，還管到妻子開銷。買菜必看特價，妻子拿起國產牛肉，他立刻制止「今天吃特價豬肉就好！」家具家電一律買最便宜款，出門旅遊更不在計畫內。

每當電視或網路出現「物價上漲」、「光靠年金無法生活」這類消息，他就開始擔心「物價照這樣漲下去，錢會不會很快就花光？」、「如果生病或需要看護怎麼辦？」

多年的「節約習慣」不是說改就能改，長期壓抑之下，妻子終於忍不住反問「你到底為什麼要存錢？我們能健康多久都不知道！」她甚至質問「錢留著是要給誰？你死後也帶不走！」，然而，田中仍堅持「萬一生病、物價上漲怎麼辦」，夫妻關係降到冰點。最後在妻子要求下，他勉強同意前往理財規劃師諮詢。

理財規劃師分析，夫妻倆收入只有年金合計一年約290萬日圓（約新台幣58萬元）；年支出約300萬日圓（約新台幣60萬元）。就算差額從存款撥用，總資產影響也輕微。經過建議，田中夫妻終於打破長年「只存不花」的思維，開始安排旅行、偶爾外食，也預留長期看護費用，生活逐漸恢復平衡。

專家指出，像田中一樣「錢花不下去」的退休族群並不少見。過去為了達到目標拚命節省，但退休後若仍深陷「不敢花」的焦慮，反而錯失享受人生的機會。也呼籲，退休後應重新思考資產角色，不只是「存下多少」，更要思考「如何活用」才能讓老後生活真正無憂。

