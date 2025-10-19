中國AI專家學歷造假遭妻舉報 螞蟻集團火速開除

中國螞蟻集團一名負責AI核心項目的蔣姓工程師，因涉嫌學歷造假遭到開除。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕螞蟻集團近來內部爆出一起令人震驚的事件，公司一名負責AI核心項目的P7級蔣姓工程師，因涉嫌學歷造假遭到公司火速開除，而揭開這場造假風波的，竟是他的妻子。

綜合媒體報導，根據螞蟻集團內部消息指出，蔣某入職螞蟻集團時，頭頂「香港科技大學博士」的光環。面試時他談論AI算法頭頭是道，連續三、四輪面試都表現亮眼，最終獲公司得高薪錄用。許多同事回憶，蔣某常在會議中引用「港科大實驗室的數據」，讓人深信其學術背景深厚。

然而，這一切在蔣某的妻子實名舉報後戛然而止。蔣某妻子在婚後，發現丈夫並未取得博士學位，其實際學歷僅為北京理工大學珠海學院。

比起學歷造假，更令人瞠目結舌的，是這段充滿欺瞞的婚姻。據蔣某妻子透露，蔣某在追求階段便自稱「港科大博士」，甚至以「高知家庭不講俗套」為理由省下了彩禮，堪稱一場徹頭徹尾的「騙婚」。

更離譜的是，孩子出生後，蔣某竟連撫養費都開始推諉不付。最終，蔣某妻子選擇曝光真相。

螞蟻集團在接獲蔣某妻子舉報後迅速展開核查，確認造假屬實後即刻開除蔣某。

事件曝光後，引發輿論熱議。有網友表示，「這種造假的就應該該被舉報，沒什麼問題」、「這下解釋通為啥有些合作方無法理解和溝通了」、「以為是精英，結果是精於算計」、「學歷可以不高，但誠信不能缺」等。

但外界也好奇螞蟻集團向來以嚴格背景調查聞名，從用人部門到第三方核查層層把關，為何還會出現這樣的漏網之魚？

對此，有業內人士分析，此事件暴露出部分港校學歷尚未與中國內地高等教育學生信息網（簡稱學信網）完全對接的漏洞，為造假者提供了可乘之機。

有螞蟻集團員工透露，公司內部已開始檢討背調機制，未來港澳台及海外學歷的核查或將進一步升級。

