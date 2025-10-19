沒專業背景、不懂財務！4姊妹「靠副業」衝出百萬生意

美國4名來自泰裔家庭的姐妹檔，打造泰式風味爆米花品牌，她們分享創業秘訣。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕美國4名來自泰裔家庭的姐妹檔，36歲的Lisa、34歲的Lita、31歲的Charlene和27歲的Charlie，她們在各自正職之外經營副業，打造泰式風味爆米花品牌「Party Of」，目前平均月營收約7000美元（約新台幣21萬元），偶爾更接到5000至5萬美元（約新台幣15萬至153萬元）的大型訂單。她們沒有會計背景、沒有太多食品工廠背景，卻在創業路上硬著頭皮闖關，靠分工、網路資源與文化創意殺出血路，成果連她們自己都驚訝。

外媒報導，這4名姊妹從小就約定長大後要一起創業，契機出現在2023年初。姐妹們從泰國探親返美時，帶了許多泰國零食分送朋友，發現反應出乎意料地熱烈，加上美國市面上的「健康零食」普遍口味單調，讓她們決定創造一款兼具異國風味與健康訴求的產品。

Lisa本身經營泰國餐廳，負責食譜研發最有優勢；Lita是數據科學家、Charlie是產品經理、Charlene擅長品牌設計，每個人都有專責。起步時，Lisa用餐廳的食材、買些爆米花玉米和牛皮紙袋，加上Charlene運用網路軟體做的「ZingPop」（Party Of舊名）貼紙，就先做出第一批產品。她們初期為了先釐清產品與市場定位，包括客群、優勢與商業模式，再砸下2.8萬美元（約新台幣86萬元）找專業團隊打造品牌視覺。

被問到有哪些免費或付費資源，對她們創業特別有幫助？她們回答，靠許多網路社群非常有用而且免費。裡面有很多活動、學習機會，也有不少樂於分享經驗的CPG（消費性包裝商品）創業者可以交流。

另外，被問到回首來時路，有什麼事希望當初能做得不一樣？她們表示，由於4個人都沒會計背景，也拖太久才去學怎麼用QuickBooks（美國的會計財務軟體），如果一開始財務還簡單時就建立好流程，後面就不會那麼頭痛了。

創業過程中也遇到不少挫折。她們參與零售加速計畫時，被要求4個月內生產3萬多份產品，遠超過過去半年總銷量，還得改袋型、找新代工廠、處理報關延誤與關稅問題，一度手忙腳亂。但四人靠著分工、臨機應變與人脈支援，硬是撐過這段高壓期。

營運幾個月後，她們就看到穩定收益。Lisa透露，初期策略是盡可能參加「試吃」活動，和零售店建立關係，讓產品在她們不在場的時候也能被推銷。2025年她們的營收已較前一年成長4倍，產品成本也下降約25%。目前每月穩定營收約7000美元，有時會接到5000到5萬美元的大單，但那些不算在固定收入裡。

談起創業最滿足的地方，Charlene直言「這是屬於我們的事業，每個決定都可以自己掌握，這種成就感是一般公司無法給的。」若要給新創業者一個建議，Lisa說，最重要的是一開始就釐清產品與市場的契合度，明確知道自己要賣給誰、解決什麼問題，才能少走冤枉路。

這門副業仍在成長中，但四姐妹一致認為，這份從零開始打造的品牌，不只是收入來源，更是她們多年願望的實現。

