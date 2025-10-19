高市早苗新政引爆日本投資潮，聯邦日本收益成長多重資產基金11月募集。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕日本自民黨總裁高市早苗上任後，市場對日本政策方向重新燃起期待，日股也節節攀升，看好日本資產的中長期潛力，聯邦投信宣布推出「聯邦日本收益成長多重資產基金」，預計11月3日到11月7日募集，提供新台幣、日圓及美元三種計價幣別，透過「大仗福」三大策略，兼顧收益與穩健機會，打造日股、日企美元債以及日本REITs並進的全方位布局。

聯邦投信表示，高市強調積極財政與成長導向政策，推動公共建設、半導體及綠能等產業投資，有望延續通膨溫和與企業獲利改善的正向循環，法人觀察，日本經濟已擺脫長期通縮陰影，企業收益結構穩定，股市評價雖已上升但仍具吸引力，債市方面，企業體質健全、外幣發行債需求增長，為收益型資產提供新的配置空間。

請繼續往下閱讀...

聯邦日本收益成長多重資產基金由海外在地專業團隊操盤，最特別的是採取「股、債、REITs合一」的動態配置策略，靈活結合核心三類資產，達到報酬與風險的最佳平衡。同時，更以「大仗福」三大策略為核心，「大」是指循環機會大爆發，日本邁入正向循環，完整參與日本經濟重啟與企業轉型紅利商機；「仗」則是倚仗多資產均衡，仗著高信評日企美元債、聚焦優質龍頭企業股以及REITs租金收入成長，兼顧找尋收益與資本利得的機運；「福」則是指日系顧問如DWS RREEF、Nissay Asset Management等頂尖國際在地顧問聯手，有福共享。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法