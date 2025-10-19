半導體第四季營收續旺，先進製程與封測族群受惠。（擷取自元大投顧報告）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到終端需求穩健且先進製程需求優於預期，元大投顧出具最新報告預估，半導體產業今年第四季營收續旺，呈現季持平至小幅季增，中長期持續看好先進封測及相關設備族群，包括台積電（2330）、 日月光投控（3711）、南亞科（2408）、群聯（8299）、致茂（2360）、 弘塑（3131）、旺矽（6223）等，其中，台積電目標價上看1650元。

元大投顧指出，半導體產業9月營收優於預期分別有創意、南亞科、旺宏、文曄等，低於預期則有帆宣、旺矽、譜瑞-KY、致茂、弘塑等，其中創新高則有信驊、創意；至於AI相關供應鏈包括先進製程、封裝、耗材等表現則略優於預期，記憶體持續受惠Server與AI Server等需求強勁推升報價，第三季產業營收季增12%，在報價持續上漲帶動下看好後續營運動能。

請繼續往下閱讀...

元大投顧認為，封測族群中推薦日月光投控及旺矽，日月光因CoW外溢訂單以及CP外包測試需求將持續帶動營收成長，長期則因一條龍高階晶片封測服務將有望在未來持續增加先進封裝相關營收占比改善產品組合；至於旺矽則因ASIC專案開始逐步貢獻，長期看好其在ASIC先進測試中能擁有領先地位，且MEMS產能擴充計畫明確，為ASIC/GPU 成長趨勢中主要受惠者之一。

此外，SEMI 預估2025 年WFE 市場規模年增2%，中長期半導體先進製程、封裝供應鏈升級趨勢為產業重要營運動能，元大投顧則推薦致茂、弘塑。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法