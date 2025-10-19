記憶體供不應求延續至2026年，產業前景看俏推薦南亞科。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕近期記憶體產業股價大漲，元大投顧出具最新報告，認為明年記憶體產業持續供不應求，最看好南亞科（2408），給予「買進」評等，目標價125元。

元大投顧認為，四大因素看好記憶體產業供不應求將延續至2026年年底，第一，需求端CSP Server DRAM訂單高於預期，進一步排擠其他應用供應、第二，HBM排擠一般型DRAM供給，2026年SK Hynix HBM與美光HBM3E產能已被預訂一空，第三，DRAM新產能預期最快需至2027年才有望大量開出，第四，BT載板供需緊俏。

請繼續往下閱讀...

至於台股供應鏈受惠個股包含利基型記憶體原廠南亞科（2408）、晶豪科（3006）、力積電（6770）、威剛（3260）、創見（2451）、十銓（4967）、宜鼎（5289）等，其中，元大投顧最看好南亞科，目標價上看125元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法